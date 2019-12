El Córdoba CF de Raúl Agné sigue creciendo y ya son tres los partidos seguidos ganados por los suyos, lo que dejó al técnico "muy contento" tras el choque ante la Balona. El aragonés se felicitó porque "hay que saber ganar estos partidos" e insistió en que con resultados es más fácil que los jugadores crean en el discurso de su entrenador.

"Era un partido que sabíamos que sería complicado, con un rival de mucho músculo y bueno de la categoría. La primera parte creo que ha sido muy buena por nuestra parte, de dominio absoluto, hemos salido bien de su presión y el resultado fue corto, pero cuando no lo cierras el rival también muestra sus cartas", apuntó Agné sobre su valoración global del encuentro.

El preparador blanquiverde acabó "muy contento, porque el equipo ha mostrado que va dando pasos firmes y encontrando el equilibrio que queremos. La primera parte lo hemos ganado hacia arriba y en la segunda lo ha terminado de ganar la defensa".

A eso hay que sumarle que al técnico le salió bien su jugada por varias hasta cuatro hombres en el equipo inicial. "Siempre estás contento cuando el plan te sale bien. Queríamos un partido largo, necesitábamos reforzarnos por la izquierda y por dentro Chus y Xavi han aportado fuerza. No hemos perdido el control del balón, que es cuando somos vulnerables, y creo que nos ha salido bien la jugada", valoró Agné al respecto.

En la segunda parte, en la que su equipo tuvo algo menos el balón, el técnico explicó los cambios de De las Cuevas y Javi Flores, que en parte motivaron ese mayor dominio del rival. "A Miguel lo hemos tenido que cambiar por un golpe que le han dado en el nervio ciático y se ha quedado pinzado, y Javi no estaba entrando en juego y no se termina de encontrar cómodo en estos partidos. Eso sumado al cansancio por el paso de los minutos... pero me voy contento porque hay que saber ganar estos partidos", explicó Agné, convencido de que "hace un mes este partido lo hubiéramos perdido. Nos vamos contentos porque en la primera parte lo hemos sabido abrir y en la segunda cerrarlo en defensa".

Más allá del buen juego que su equipo muestra por momentos, el entrenador destacó el carácter competitivo de sus jugadores. "A mí me gusta jugar bien al fútbol pero por encima de eso me gusta competir. Me gusta que no me ganen a correr y en los duelos individuales. En eso vamos creciendo y eso es lo que nos hará fuertes. De hecho ahí están los resultados, seis semanas sin perder y cuatro victorias. Siempre digo lo mismo, es importante ganar y ganar cómo toca, porque el discurso es más fácil que se lo crean", indicó.