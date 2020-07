Zelu, una baja más en el Córdoba CF

El play off de ascenso a Segunda División ha dejado una buena noticia en su arranque para el Córdoba CF. El éxito de la UD Logroñés, que logró el salto de categoría tras imponerse en la tanda de penaltis al Castellón, propiciará que los riojanos se queden en propiedad con Zelu. Según las fuentes consultadas por el Día, el conjunto cordobesista no recibirá una contraprestación económica, pese a que el club riojano está obligado a hacerse con los derechos del jugador jerezano por contrato.

Zelu recaló en la UD Logroñés en el pasado mercado invernal, con un contrato de cesión hasta el final de la presente temporada, que incluía una opción de compra obligatoria si el conjunto de Logroño conseguía el ascenso a Segunda División. Por aquel entonces ya se adivinaba que los rojiblancos podían acaban el curso de la mejor manera, pues marchaban líderes en solitario y con solvencia del Grupo II.

Para el Córdoba, la operación con Zelu ha terminado de forma satisfactoria. El conjunto blanquiverde no contaba con el futbolista jerezano, al que le restaba un año de contrato con la entidad de El Arcángel. De esta forma, el CCF consigue desprenderse de un futbolista que no entraba en sus planes sin tener que pagar por la rescisión de su contrato, y libera una ficha que no era precisamente modesta, generando un margen dentro de la masa salarial de la plantilla que a buen seguro servirá para reforzar la apuesta deportiva de Infinity para la próxima temporada.

Zelu llegó al Córdoba en el verano de 2018, procedente del Melilla y con un contrato por dos temporadas. Su fichaje no llegó a ser ni siquiera anunciado oficialmente por la entidad blanquiverde, entonces en Segunda División, pues su llegada se planteó más como una opción de futuro que como un refuerzo para aquel curso. De hecho, el extremo derecho salió cedido nada más firmar con el CCF, para jugar de nuevo en Segunda División B con la Cultural y Deportiva Leonesa.

Javi Galán dejará un ingreso extra para la antigua SAD Otra de las operaciones que reportará un beneficio al Córdoba es la venta de Javi Galán al Huesca, formalizada hace dos temporadas. El lateral izquierdo pacense logró el ascenso con el Huesca y volverá a Primera División. Un éxito que hará que el Córdoba CF SAD ingrese un mínimo de 300.000 euros, en base a una serie de variables que recogía el contrato firmado con el club oscense. Eso sí, el matiz es importante porque ese ingreso no irá a parar al Córdoba de Infinity. Al tratarse de un contrato anterior a la llegada de la nueva propiedad, la cuantía lograda corresponde a la antigua SAD, que ahora se encuentra en concurso de acreedores y con una importante masa de deudas que satisfacer. Por eso, pese a que no repercutirá directamente en la actual gestión del club blanquiverde, ese ingreso supondrá una gran noticia para todos esos acreedores que esperan ver satisfechas sus deudas con el Córdoba CF SAD.

En ese préstamo, Zelu creció y fue importante para un equipo de la zona noble en Segunda B, lo que le valió para regresar a El Arcángel con más peso en el equipo. Con el Córdoba en Segunda B, el jugador hizo la pretemporada con normalidad y, aunque estuvo a punto de marcharse en los últimos días del mercado para hacer hueco en el equipo a Luis Garrido, finalmente se quedó a las órdenes de Enrique Martín, llegando a disputar 18 partidos y materializando dos goles.

Pese a su buen rendimiento, el conjunto blanquiverde decidió desprenderse de él en invierno. Antes de recalar en la UD Logroñés a modo de préstamo, el futbolista renovó por una temporada más, en una operación conservadora del CCF, que quiso cubrirse la espalda ante una posible explosión del futbolista.

Tras dos años de una relación complicada, ambas partes salen ganando con la separación de sus caminos. El Córdoba, por su parte, libera una buena cantidad económica por un futbolista con el que no contaba, mientras que Zelu consigue dar el salto a Segunda División con un Logroñés que parece confiar en las posibilidades de un habilidoso e incansable extremo que en El Arcángel no terminó de encontrar la confianza que necesitaba.