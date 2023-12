Xisco Jiménez: "El Córdoba CF es el equipo que más en forma está de toda la categoría"

Animado y con ganas de reencontrarse con el Córdoba CF. Xisco Jiménez, a sus 37 años, vivirá "un partido especial" este domingo en el Estadio Balear porque se enfrentará a su exequipo, en el que estuvo en cuatro temporadas y en el que marcó 30 goles. "Allí viví años muy bonitos y viví uno de los mejores momentos de mi carrera como jugador, que fue ese ascenso en Las Palmas", recuerda a el Día el de Santa Ponça. Además, reconoció que los de Iván Ania "por los números que tiene y las sensaciones que está dando es de que es un equipo que va a estar ahí peleando" por el ascenso. Eso sí, pidió "tranquilidad" al cordobesismo porque son las diez últimas jornadas "las que lo deciden todo".

-¿Cómo afronta el encuentro del domingo ante el Córdoba CF?

-La verdad es que lo afrontamos con mucha confianza y en mi caso con muchas ganas de enfrentarme al Córdoba CF porque ya sabéis que para mí el Córdoba CF y Córdoba es especial porque viví años muy bonitos allí y viví uno de los mejores momentos de mi carrera como jugador que fue ese ascenso en Las Palmas, y ahora tengo muchas ganas de que llegue el encuentro del domingo.

-En las últimas jornadas parece que el Atlético Baleares está reaccionando y poco a poco empiezan a ver algo de luz al final del túnel.

-Sí, la verdad es que sí y por eso lo afrontamos con confianza. Desde que ha llegado el nuevo entrenador, el equipo ha dado un cambio de imagen, nos encontramos más cómodos en el campo, ahora somos más sólidos y estamos compensando un poco el mal inicio de temporada que tuvimos.

-¿Qué Atlético Baleares se verá ante el Córdoba CF?

-A un equipo muy compacto, con las ideas claras y también necesitado de puntos. Llevamos arrastrando un déficit de puntos importante, que nos ha echo estar en la parte baja de la tabla durante toda la temporada y viendo que en las últimas semanas los resultados son más positivos y que el equipo cada semana va a mejor, queremos continuar en esa línea y despedir bien este año.

-¿Cuál ha sido el cambio del Atlético Baleares para la mejora de los resultados?

-Sobre todo es que ahora somos un equipo más sólido. Encajamos pocos goles y el equipo tiene las ideas muy claras a la hora de salir al campo, que era algo que al principio no dábamos con la tecla para que el equipo consiguiese puntos y ahora sí lo hemos conseguido y tenemos que conseguir lo más difícil, mantener esa línea y mejorarla semana tras semana.

-¿Cuál puede ser la clave del partido de este domingo?

-Al final todos sabemos que la categoría está muy igualada y que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Creo que el equipo que esté más sólido a nivel defensivo y conceda menos, pues estará un poquito más cerca de llevarse el gato al agua.

-Llega un Córdoba enrachado al Estadio Balear, ¿qué le preocupa más de este Córdoba CF?

-Sobre todo la buena plantilla que tienen, el buen equipo que tienen, el fútbol que están haciendo porque a parte están jugando un buen fútbol y ahora mismo es el equipo más en forma que hay en la categoría. Somos conscientes de ello, de que nos enfrentamos a un buen equipo, pero sabiendo que nosotros tenemos nuestras armas y mimbres suficientes como para ganar a cualquier equipo.

-¿Qué significa para usted reencontrarse de nuevo con el Córdoba CF?

-Es un partido muy especial. Siempre que me ha tocado enfrentarme al Córdoba tras marcharme de allí han sido partidos muy especiales para mí por todo lo vivido y por los buenos momentos que he vivido allí. Mi padre es cordobés y llevo toda la vida mamando Córdoba. He tenido la suerte de disfrutar unos allí en el equipo de la tierra de mi padre y conseguir el hito histórico de subir a Primera División, que ahora en breve se van a cumplir diez años de ese momento y es especial.

-Con todos los momentos vividos aquí en sus cuatro temporadas, entiendo que se queda con el ascenso en Las Palmas.

-Me quedo con muchas cosas porque hubo momentos buenos y algunos malos, pero sin duda el que queda marcado es el ascenso porque fue algo espectacular y además de la manera en la que lo conseguimos. Fue un poco locura todo, pero fue algo muy bonito e importante para el club y la ciudad. Esos días de celebración postpartido en Las Palmas, la vuelta en las Tendillas, cómo estaba Córdoba, cómo estaba la gente, eso fue único.

-La pena que en la temporada 15-16 no se pudiera repetir el ascenso tras caer en Girona en la primera eliminatoria.

-Sí, exacto. Teníamos la eliminatoria encarrilada tras ganar en casa y adelantarnos en Girona en el minuto 60 y parecía que estaba todo bastante encarrilado para poder pelear por la última eliminatoria y poder ascender, pero se dieron una serie de circunstancias en las que no pudo ser y nos quedamos con las ganas.

-Ve esta temporada al Córdoba CF como candidato al ascenso.

-Sí, desde luego. Ahora mismo los números que tiene y las sensaciones que está dando es de que son un equipo que va a estar ahí peleando. Sabemos cómo es esto y más ahí en Córdoba después de lo pasado la temporada pasada, con una primera vuelta espectacular, líderes muchas jornadas y una segunda vuelta que fue todo lo contrario. La segunda vuelta fue de números de descenso, pero esto es largo y queda mucho para eso y hay que ir con tranquilidad porque al final, y lo digo siempre, son las diez últimas jornadas las que deciden todo y se ven las opciones reales que tiene cada equipo para conseguir los objetivos.

-Por cierto, vaya Grupo 2 de Primera RFEF.

-Sí, la verdad es que sí. Hay un montón de equipazos, hay muy buenos jugadores en todos los equipos y la verdad es que está todo muy igualado. Los equipos de arriba, Castellón, Ibiza, Málaga y Córdoba; hay equipos con mucho potencial, como el Real Murcia; todos los partidos son complicados, pero cuando hay mejores equipos y que históricamente han estado en categorías superiores todo hace que sea más difícil.

-A nivel personal, contento por cómo están yendo las cosas y me imagino que tiene gasolina para rato.

-Sí, gasolina de sobra. No estoy contento a nivel personal porque he tenido varias lesiones que no me han dejado estar disponible, pero las malditas lesiones forman parte del día a día. Ya he pasado ese bache y ahora poco a poco espero ir cogiendo minutos y confianza y sobre todo aportar mi granito de arena para ayudar al equipo a conseguir los objetivos.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba CF?

-En lo personal, muchas gracias por los años vividos, que les recuerdo con cariño y que va a ser muy bonito enfrentarme al Córdoba CF, y que pase lo que pase que estén del lado del equipo. La afición del Córdoba es espectacular y es muy grande y cuándo más estén con el equipo mucho, mejor irán las cosas.