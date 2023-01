Víctor Mena, ex del Córdoba CF, abandona la disciplina de la Balompédica Linense

La Balompédica Linense mueve ficha en el mercado de invierno y ha anunciado también este viernes la salida de Víctor Mena. El exjugador del Córdoba CF no podrá regresar a El Arcángel este domingo tras poner el punto y final a su etapa en la entidad gaditana, que ya cuenta con los servicios de Joel del Pino. El lateral zurdo canario ha firmado hasta el final de temporada.

Tras sellar la contratación de Joel del Pino, la Balona anunciaba la salida de Víctor Mena, quien, a la espera de que se haga público, ha aceptado una oferta del UCAM Murcia, por lo que coincidirá con el técnico cordobés Jorge Romero. El lateral sevillano lo ha hecho para poder disfrutar de más minutos y así también poder continuar con sus estudios. El zaguero empieza a pensar en su futuro más allá de los terrenos de juego y el conjunto universitario se ha reforzado en varias posiciones para pelear por reengancharse a la pelea por el ascenso.

"La Real Balompédica Linense comunica que se ha llegado a un acuerdo de rescisión de mutuo acuerdo con el jugador Víctor Mena, al que agradecemos su trabajo y dedicación desde que llegó a nuestro club", anunció el club balono. "Igualmente le deseamos la mayor de las suertes en su próximo destino", apuntó en su comunicado.

Durante esta temporada, Víctor Mena ha disfrutado de 541 minutos en 13 duelos ligueros, en los que además anotó un tanto. En busca de más protagonismo, el sevillano sale de una entidad gaditana de la que ha formado parte desde la campaña 20-21.

Por otro lado, el lateral zurdo Joel del Pino, cuya contratación se hizo oficial en la noche del jueves, ha participado este viernes en su primer entrenamiento con la plantilla de Primera Federación de la Real Balompédica Linense. Cedido hasta final de temporada por Las Palmas, de Segunda División, con la que no ha llegado a debutar en Liga, aunque sí ha participado en dos encuentros de Copa.

Tras participar en su primera sesión de trabajo, el club ha confirmado que el defensa insular estará en la convocatoria del encuentro que los albinegros disputan este domingo (18:00) en El Arcángel ante el Córdoba CF.

Mena, emocionado en su adiós

Víctor Mena, visiblemente emocionado y entre lágrimas, tuvo que interrumpir varias veces su intervención: "Esta es la rueda de prensa que más me va a costar dar en mi vida". "Salió una oportunidad, de un día para otro, que tenía que valorarla, porque era un bien para mi familia y para mí y había que dar el paso", explictó el lateral sevillano.

"Después de dos años en los que me he sentido como en casa llegó el momento de dejar el club, dejar a tantos amigos y agradecer ese cariño que me ha transmitido la gente es bastante complicado", comentó. "Me he mostrado siempre como soy, desde el minuto uno congenié con el club, con su gente, con la ciudad y por eso siempre le tendré un cariño especial a La Línea y a este club", agregó.