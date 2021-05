Valverde no se ejercita en la sesión de un Córdoba CF que recupera a Sidibé y espera a Puga

El Córdoba CF sigue trabajando de cara al próximo compromiso ante el Cádiz B. En la sesión de este jueves en El Arcángel se pudo ver sobre el césped a Moussa Sidibé, que trabajó junto al resto del grupo. El maliense se ha recuperado de sus molestias, que le impidieron estar el pasado domingo en el Municipal de La Línea. De este modo, Germán Crespo cuenta con una pieza más de su plantilla, aunque sigue a la espera de Carlos Puga. El granadino progresa de su dolencia y espera estar frente al filial gaditano si todo marcha según lo previsto.

Ante la baja de Álex Robles, sancionado por ciclo de amonestaciones pero también lesionado, el técnico granadino tendría que tirar de Farrando para ocupar la vacante del lateral derecho. No obstante, todo dependerá de la evolución de Puga, la gran apuesta del preparador cordobesista tras su ascenso al primer equipo. De momento, el motrileño progresa de sus molestias, por lo que, a falta de los dos últimos entrenamientos, podría llegar al encuentro, aunque habrá que ver si lo hace desde el inicio o desde el banquillo.

El que sí estará es Moussa Sidibé, recuperado ya de su dolencia. No obstante, el maliense, que se perdió la cita en La Línea, ha visto cómo Luismi Redondo se ha ganado el puesto en el costado derecho. A pesar de su titularidad ante el Tamaraceite, el ex del Ciudad de Lucena entró en el descanso en su lugar. Su buena segunda mitad ante el cuadro canario le valió para ser titular ante la Balompédica Linense, al que marcó uno de los cinco goles del Córdoba CF. Ante este panorama, las opciones de Sidibé no parten por salir de inicio.

Por otro lado, otra de las novedades del entrenamiento de este jueves en El Arcángel fue la ausencia de Carlos Valverde, que se ejercitó junto a Samu Delgado y Álex Robles en el interior del estadio cordobesista. El extremo utrerano, que no ha jugado ningún encuentro de esta segunda fase, entrenó al margen del grupo por unas molestias físicas. Su evolución marcará su regreso de nuevo a las sesiones con el resto de sus compañeros.