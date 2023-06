Tranquilidad en el Córdoba CF pese al impago de la nómina de mayo

El Córdoba CF no abonó la nómina del mes de mayo a los jugadores de la primera plantilla y a algunos trabajadores del club. Por segundo mes consecutivo, no se pagó en tiempo el salario a los jugadores. A pesar de todo, hay una cierta tranquilidad porque en los próximos días se espera que se resuelva esta tesitura y todo se ponga de nuevo al corriente, según fuentes consultadas por el Día.

Durante el pasado mes de abril, los jugadores de la primera plantilla no cobraron la nómina en la fecha habitual. Sin opciones de optar al play off, por primera en este curso no recibieron los jugadores su salario hasta pocos días antes de finalizar el mes de mayo, el pasado día 24 cuando se completaron las transferencias a los futbolistas.

En esta ocasión, el impago también ha afectado a algunos trabajadores de la entidad. De hecho, la costumbre en el Córdoba CF es que todo el personal deportivo o no deportivo perciban sus salarios unos días antes de que finalice el mes, un hecho poco común en el mundo del fútbol y que suelen destacar los jugadores cuando llegan a la entidad blanquiverde.

A pesar de este impago, según fuentes consultadas por este periódico, existe tranquilidad entre los trabajadores del club porque en unos días se abonará la nómina atrasada. Durante el pasado mes de abril, fue Manuel Mosquera el que aclaró que Antonio Fernández Monterrubio, que acababa de llegar pocos días antes al club, les dijo a los jugadores de la primera plantilla que fue por "una circunstancia interna" y que se resolvería pronto. Y así fue.

Ahora vuelve a suceder el impago de nóminas, un hecho que se dio por primera vez con el grupo Infinity hace dos años. Fue tras descender a Segunda RFEF cuando los jugadores no cobraron su salario en tiempo y forma. En aquella ocasión, desde la entidad cordobesista se justificó este retraso de los salarios a unos problemas de índole personal de los propietarios así como a cuestiones burocráticas que ralentizaron las operaciones bancarias desde Bahréin.

Con la temporada 21-22 ya finalizada, la entidad trabaja en el próximo curso en Primera RFEF. La llegada de Antonio Fernández Monterrubio a Córdoba el pasado 17 de mayo, dos días después de ser anunciado como consejero delegado, fue el primer pilar del nuevo proyecto de Infinity. De momento, el directivo sigue con su hoja de ruta y aún espera la afición su primera comparecencia pública para esclarecer el panorama del club para el próximo ejercicio.