Toril: "Estaba deseando entrar porque iba a tener alguna y así ha sido"

El triunfo del Córdoba CF ante el Recreativo de Huelva (1-0) mantiene a los blanquiverdes con su objetivo de alcanzar el play off de ascenso entre ceja y ceja. Y es que además de conseguir tres puntos que son vitales para seguir peleando en la zona alta del Grupo 2 de la Primera Federación, los de Iván Ania dejaron buenas sensaciones en El Arcángel en un duelo que tuvo a Alberto Toril como gran protagonista, pues su cabezazo dio la victoria en el tramo final.

El delantero balear pasó por zona mixta tras el triunfo ante el Recre para recrear su tanto que en el 89' dio la victoria al CCF: "He tenido la suerte de que ha ido dentro. Estábamos avasallando al rival y estaba deseando entrar porque iba a tener alguna y así ha sido. No se ni cuánto tiempo he estado dentro del campo, pero al entrar sabía que iba a tener una y al final la más difícil es la que ha entrado que es la importante", describió Toril su acción determinante en el resultado.

El balear se mostró "contento" con los pocos minutos que estuvo sobre el césped de El Arcángel. El delantero entró en el 77' por Antonio Casas y en tan solo 17 minutos -13 más cuatro de descuento- hizo un gol. Una aportación que bien le podría valer pasar hacerse con el puesto de titular en las jornadas venideras. Y es que el propio Toril hizo hincapié en que trabaja "para ser titular" pese a que Ania "está confiando en Antonio Casas, que es muy buen delantero" y con quien tiene "una competencia que es buena".

"Hacer un gol en el último minuto es una sensación única y cuando lo vivimos es increíble. El vestuario es una piña y vamos todos a una, se ha demostrado con ese gol en el 90'", comentó Toril sobre la celebración del tanto que le dio al triunfo al Córdoba y que hizo estallar la locura en El Arcángel tanto por parte de la afición, como de los propios jugadores blanquiverdes.

Sobre la importante victoria del Córdoba CF ante el Recreativo de Huelva, el delantero blanquiverde destacó que los suyos "dominaron de principio a fin" y que el resultado se quedó "corto". "Hemos insistido mucho jugando siempre en campo rival y hemos podido meter más goles", concluyó Alberto Toril.