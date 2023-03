Talavera - Córdoba CF: El reto de los de Germán Crespo en El Prado

El Córdoba CF buscará este domingo seguir creciendo en juego, sensaciones y clasificación con una nueva victoria ante un necesitado Talavera. Un rival que no se le ha dado bien cuando ha tocado jugar de visitante, ya que los blanquiverdes han visitado en cinco ocasiones el Municipal de El Prado y solo han ganado en una ocasión, en la temporada 94-95. Han pasado ya casi 30 años de esa última alegría en suelo talaverano, por lo que los de Germán Crespo tienen un gran reto ante el cuadro manchego.

El primer precedente entre el Talavera y el Córdoba CF tuvo lugar en la extinta Segunda División B. Fue en la temporada 83-84 cuando los de Ángel Torres perdieron por 3-1. Un tempranero tanto de los locales, anotado en el minuto 2 por Emiliano, hundió a los blanquiverdes, que encajaron dos goles más en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Martín Pérez, a tres del final, maquilló el revés cordobesista.

Dos temporadas después, en la 85-86 y también en la categoría de bronce, el Córdoba CF sacó un punto tras empatar a cero ante el Talavera. Los de Iosu Ortuondo, en el que militaban jugadores como Luna Toledano, Ricard, Perico Campos, Luna Eslava, Pepín, Pepe Cuesta o Mariano Mansilla, fueron incapaces de sacar la victoria del templo talaverano.

Y a la tercera visita llegó la vencida para un Córdoba CF que conquistó los tres puntos en la campaña 94-95. Los de Rafael Alcaide, Crispi, lograron la victoria gracias al solitario gol de Manolo López en la recta final del choque. En la plantilla cordobesista había jugadores como Viña, Algar, Juanito, Quini -expulsado en el minuto 90-, Pepichi Torres, Ricard, Emilio Vega o Antonio Valentín.

En la campaña 2004-2005, los de Pepe Escalante perdieron por 3-2 ante un cuadro talaverano que tuvo que remontar la ventaja de los blanquiverdes. Pablo Villa anotó el 0-1, aunque Edu Espada niveló rápido. Sin embargo, los cordobesistas se fueron al descanso con ventaja tras el gol de Arnal. En la segunda parte, los locales, entre los que estaba Pedro Díaz, actual técnico del equipo manchego, dieron la vuelta al choque con los tantos de Edu Espada y Chuchi. En el once inicial estaba de titular un Javi Flores que regresará este domingo a El Prado con los galones del capitán del Córdoba CF.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la campaña 19-20. Los de Raúl Agnè, antes de que se iniciase la era Infinity en la entidad cordobesista, cayeron por 2-1. Corral y Zamorano anotaron los goles de los locales y Owusu, a cinco del final, acortó distancias. De las Cuevas y el ahora secretario técnico Raúl Cámara jugaron aquel partido, el que supuso el tercer revés en suelo talaverano.

Con solo una victoria en cinco visitas, los de Germán Crespo buscan un segundo triunfo en El Prado que les sirva también para apretar la zona alta de la clasificación del Grupo I de Primera RFEF, donde manda un Alcorcón que tiene seis puntos más que los cordobesistas, cuartos tras adelantar en esta última jornada al Racing Ferrol.