Simo, sobre la falta de pegada del Córdoba CF: "Lo importante es tener las ocasiones"

Simo fue uno de los grandes protagonistas del empate del Córdoba CF ante el Málaga, pues su gol dio ventaja a los blanquiverdes hasta que Haitam empató ya en el tramo final. El hispano-marroquí, que ha enlazado un par de partidos buenos después de un mal arranque liguero en lo personal, pasó por la sala de prensa de El Arcángel después del regreso a los entrenamientos del equipo para dejar sus impresiones sobre el momento que atraviesa el Córdoba y lo que viene por delante en las próximas semanas.

Al extremo del conjunto blanquiverde se le cuestionó por ese plus que el equipo notó en Málaga gracias a su afición, que copó la zona visitante de La Rosaleda e incluso los sectores aledaños. "La afición para nosotros es muy importante. Agradecemos a la gente que vino a La Rosaleda. Es una motivación extra. Sabemos que tenemos a la gente detrás vayamos donde vayamos y para nosotros es muy importante", comentó el futbolista.

De ese partido también se desprendió la acuciante falta de pegada del Córdoba CF, el principal freno a su despegue en la clasificación hasta el momento. Y, sorprendentemente, a Simo parece preocuparle poco que al CCF le cueste tanto hacer goles: "Lo importante es generar las situaciones de gol. Que luego tengamos pegada o no... está bien trabajarlo, pero lo importante es generar esas situaciones. Si tenemos la suerte de meterla, quizás no suframos tanto, pero lo importante es tener las ocasiones".

Esa poca incidencia en los problemas ofensivos del equipo quizás tiene que ver con la forma en que el equipo se está tomando esta temporada, sin obsesión por entrar ya en zona de play off, algo que no ha hecho este curso en ningún momento. "Vamos con tranquilidad y paciencia, porque sabemos que esto es muy largo. Desde la tranquilidad, el trabajo y la humildad queremos ir ganando el máximo de puntos posibles. Esperemos que al final del año estemos ahí luchando por el play off", apuntó Simo, rebajando las exigencias de los que en el club hablan incluso de ascenso directo.

Y es que para el hispano-marroquí, "lo importante es mantener una constancia, que es lo difícil". "El año pasado fue otra historia, íbamos líderes sobrados pero luego pasó lo que pasó en la segunda vuelta. Este año tenemos más constancia, sabemos que la liga es muy complicada y hay que lucharla partido a partido", añadió.

La competencia con Adilson Mendes

Donde no quiso entrar en demasía fue en su competencia con Adilson Mendes por el puesto de titular, en la que es sin duda la plaza del equipo que más variaciones está sufriendo esta temporada. "Eso son cosas del míster, nosotros nos dedicamos a entrenar y hacerlo lo mejor posible. Luego es el míster el que decide quién juega. Carracedo es un extremo diferente a nuestro estilo de juego y nosotros somos extremos de pierna cambiada, que nos jugar jugar hacia dentro. Pero es cosa del míster", comentó.

Sobre el Ceuta, con el análisis en vídeo del rival todavía pendiente, Simo no pasó de los tópicos para indicar que es "un buen equipo, con gente veterana". "Le está yendo bastante bien en este inicio de liga, pero nosotros estamos también en dinámica positiva. Va a ser un buen partido, aquí en casa con nuestra gente, trabajaremos para ver sus puntos débiles", apostilló.