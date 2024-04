Silbon, nuevo patrocinador principal del Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a contar con un patrocinador principal para su camiseta. Se trata de la marca textil Silbon, una empresa cordobesa que ya colaboraba con la entidad blanquiverde desde hace años y que ahora da un paso adelante para refrendar su apoyo al club convirtiéndose en el main sponsor del conjunto cordobesista. Un acuerdo que se cierra hasta el próximo 30 de junio, dejando abierta la posibilidad de seguir colaborando a futuro.

El acuerdo, presentado en El Arcángel por el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, junto a Pablo López, uno de los principales responsables de Silbon, se estrenará este domingo luciendo en el frontal de la camiseta, en el partido que el club disputará en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas ante el Real Madrid Castilla.

"Hemos trabajado mucho y duro. Ha sido una cuestión que se ha hecho rápido, pero no ha sido fácil. Los dos entendíamos que teníamos que estar unidos en esta temporada, que esperamos que sea histórica para el Córdoba CF, la ciudad y la provincia", comentó el CEO del club, visiblemente satisfecho tras la firma del acuerdo.

"Tenía un empeño personal durante esta temporada sobre el frontal de nuestra camiseta: o quedaría limpio o sería una empresa cordobesa. No he valorado otras opciones y hemos tenido otras ofertas, incluso económicamente más elevadas que la firmada con Silbon, pero no era esa la cuestión. Debía ser una empresa cordobesa y cordobesista, tenemos que ser consecuentes con esa identidad, esos valores de los que hablamos. Debíamos encajar una empresa que no rompiera esa filosofía que hemos implantado en el club y Silbon encaja en esa idea", afirmó Monterrubio.

Sobre los tiempos del cierre de esta alianza, Monterrubio explicó que entiende "que pueda parecer sorprendente que a falta de ocho jornadas presentemos un patrocinador para la camiseta, pero se han dado las circunstancias así y estamos muy contentos de poder presentar esta alianza con Silbon".

Junto a Fernández Monterrubio compareció igualmente Pablo López, el CEO de Silbon. "Me consta que el Córdoba CF ha hecho un esfuerzo para este acuerdo, al igual que nosotros. Ya éramos patrocinadores del Córdoba CF, pero este paso es importante, de una empresa cordobesa que apuesta por Córdoba. Es una apuesta que me hace especial ilusión, porque me siento cordobesista y la emoción de ver nuestra marca en la camiseta del Córdoba CF es tremenda", comentó López.

"Sabemos que el Córdoba CF tiene retos complicados de aquí al final de la temporada, está en el sitio en el que quería estar, y esperamos que este matrimonio traiga el mayor de los éxitos y que pueda convertirse en una camiseta histórica", añadió Pablo López.

Tanto Monterrubio como López aseguraron que el acuerdo se ha cerrado hasta el 30 de junio sin cerrar la puerta a prolongarlo más allá de esa fecha. "No hemos hablado de próximas temporadas. El año que viene puede ser otro mundo. Ya nos sentaremos a hablarlo, pero nosotros tendremos que hacer mucha planificación interna antes de hablar con los patrocinadores", reconoció Monterrubio a ese respecto.