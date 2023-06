Siguen las despedidas en el Córdoba CF: José Alonso cierra su etapa en El Arcángel

Siguen las despedidas en el Córdoba CF. Después de que Ekaitz Jiménez tomara la iniciativa para comunicar que no seguiría en la entidad más allá del próximo 30 de junio, ahora es José Alonso el que ha tomado su ejemplo, pues ya sabe que el club no cuenta con él y tendrá que buscar un nuevo equipo.

El defensa central onubense saldrá del Córdoba después de dos temporadas vistiendo la blanquiverde, una primera en Segunda RFEF con más protagonismo y regularidad en su juego y una segunda en Primera Federación con demasiados altibajos y bastante menos confianza por parte del cuerpo técnico, que lo relegó a un complicado papel de cuarto central.

Alonso se marcha de El Arcángel con 37 partidos disputados en las dos últimas temporadas, habiendo defendido la elástica blanquiverde tanto en Primera Federación como en Segunda RFEF, así como en la Copa del Rey y la Copa RFEF.

"Estoy feliz de mi paso por el club y me gustaría agradecer a las personas que han estado presentes. Desde los altos cargos, los entrenadores y el cuerpo técnico, los trabajadores y mis compañeros. Ellos han sido un pilar fundamental en mi día a día y les deseo lo mejor para el futuro", escribió el onubense en su carta de despedida.

"Aunque no todos los momentos han sido bonitos, he aprendido mucho y he disfrutado del fútbol, mi pasión. Gracias a todos los seguidores del Córdoba por animar y apoyar al equipo siempre, en las buenas y en las malas Recordaré con mucha ilusión mi etapa en el club y espero seguir disfrutando en los siguientes retos que vayan surgiendo", agregó Alonso.