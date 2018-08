Sandoval: "Nada me va a echar para atrás"

Menos de dos meses después de despedirse en la sala de prensa de El Arcángel con lágrimas en los ojos, José Ramón Sandoval regresó al coliseo ribereño para su presentación como nuevo entrenador del Córdoba, antes de entrenar esta tarde por primera vez, tras no dirigir la sesión matinal, que se realizó a puerta cerrada.

Sandoval se ha presentado con la única idea en mente de conseguir "los 50 puntos de la salvación, porque creo que no estamos para pedir mucho más". "Si la afición siente que su equipo compite esos 50 puntos son posibles. Hay que vivir la realidad y no vender nada, sino llegar a los 50 puntos para que el equipo tenga continuidad en Segunda División", ha admitido el de Humanes, seguro de que "nada me va a echar para atrás".

El técnico se ha mostrado además cauto y asume que "si no somos capaces de hacerlo habrá que adaptarse y vivir con lo que tengo ahora, pero el mercado se cierra el día 31". Respecto a posibles salidas del actual plantel, Sandoval ha confirmado que "si no se levanta el límite salarial son los que tenemos y si se levanta seguimos contando con ellos. Lo que sí que es verdad es que queremos a gente comprometida y los que tenemos en la plantilla me lo demostraron en su día".

Junto a Sandoval ha comparecido el presidente del club, Jesús León, que ha reconocido las dificultades para levantar el límite salarial del club, pues como el montoreño ha apuntado el déficit ya no está en los 1,8 millones de euros iniciales, ahora es de "entre dos y tres millones de euros".

León ha apuntado que "la situación de hoy es el peaje por habernos salvado, por situaciones externas y otras internas" y ha indicado además que "a día de hoy hay siete equipos con problemas para inscribir a sus jugadores, pero es verdad que sólo al Córdoba se le conoce y se ha mediatizado".

Con todo, León ha reconocido que "la operación de Guardiola se hizo muy pronto y eso hace que a día de hoy esté mal hecha y que yo no debería haberla permitido, pero se hizo a 22 de junio y hoy estamos condicionados a ventas de jugadores que dependen de terceros". El montoreño ha reconocido que la venta del punta depende sobre todo de Ángel Torres y el Getafe, que ahora mismo disfruta del jugador a modo de préstamos, por lo que la situación "es difícil", de ahí que haya pedido "prudencia", evitando mostrarse optimista sobre las posibilidades de levantar el límite salarial antes de que acabe agosto.