Rubén Díez: "Nadie se podía imaginar que el Córdoba CF no fuese a levantar cabeza"

Rubén Díez, centrocampista del Deportivo de La Coruña, reconoció en la sala de prensa de Riazor que le sorprendía la caída en picado del Córdoba CF después de su gran arranque de temporada, si bien avisó de la peligrosidad de los blanquiverdes en El Arcángel, por lo que espera un partido "difíil".

"Claro que sorprende. Cuando un equipo empieza tan bien la liga, con esa racha que era inaguantable, nadie se podía imaginar que no fuesen a levantar la cabeza. Aún así están con opciones de entrar a play off. A pesar de todo, el equipo que tienen es muy bueno. Ni antes eran los mejores, ni ahora son los peores. Va a ser un partido muy complicado, porque juegan en su campo y sus opciones de meterse en play off pasan por este partido y el que tienen suspendido ante el Racing Ferrol. Será difícil", valoró el centrocampista del conjunto gallego.

Díez aseguró que solo piensan en este partido más inmediato, sin ir más allá en las cábalas por el ascenso directo: "No hemos hecho cuentas ni creo que tengamos que hacerlas, aunque estos tres próximos partidos nos van a marcar todo, por la proximidad de los duelos y los rivales, que son de la zona alta".

"Todo empieza por este fin de semana en Córdoba. El equipo está muy ilusionado, con ganas de que llegue el partido y de ganar, porque traernos los tres puntos va a marcar mucho", apuntó el futbolista de los blanquiazules.

Y es que Rubén Díez tiene claro que el Deportivo debe explotar en Córdoba las urgencias del conjunto blanquiverde: "Intentaremos jugar con la necesidad que tienen ellos, con la presión que van a tener. La idea es llevar nosotros el peso del partido, es lo que hemos intentado todo el año y esa idea no la vamos a cambiar".