Recio da el susto en la vuelta al trabajo del Córdoba CF

El Córdoba CF volvió al trabajo este miércoles con una nueva sesión en la Ciudad Deportiva repleta de sonrisas y buen rollo tras la victoria de la semana pasada en Antequera (2-3). Las cosas marchan bien para los de Iván Ania, que son terceros en el Grupo 2 de la Primera Federación con 51 puntos en 26 jornadas, a nueve del Castellón que va líder y con un colchón de 13 por el play off de ascenso. Sin embargo, pese al buen desarrollo del entrenamiento, Recio dio el susto al hacerse daño en su rodilla izquierda.

Corría el tramo final de la sesión con un partidillo a campo reducido cuando Recio notó un dolor en su pierna izquierda y, cojeando levemente, se retiró inmediatamente del ejercicio. "Ha sido la rodilla", comentó a sus compañeros al preguntarle. Un susto que no parece acarrear gravedad, pues no tuvo que ser atendido ni mostró gestos de excesivo dolor. Se marchó del entrenamiento una vez concluyó tocándose la rodilla, por lo que podría no llegar al 100% al duelo del próximo domingo ante el Atlético Baleares (El Arcángel, 12:00).

El centrocampista malagueño se ejercitó durante gran parte de la sesión a buen ritmo en una vuelta al trabajo que, hasta la lesión de Recio, dejó muy buenas sensaciones. Sobre todo por ver entrenar con normalidad a Adilson Mendes y a José Antonio Martínez, quienes no estuvieron convocados la semana pasada por molestias musculares. Este miércoles, sin embargo, entrenaron desde el primer minuto con el resto del grupo a alta intensidad y terminaron la sesión sin aparentes problemas físicos.

Con el extremo izquierdo y el central de vuelta, el Córdoba CF tan solo echó en falta a dos futbolistas en la vuelta al trabajo. Adri Castellano, como viene siendo habitual, se mantuvo al margen del grupo en la Ciudad Deportiva. El defensa cordobés se ejercitó en solitario junto al recuperador Eu Gavilán, a buen ritmo, pero todavía parece que lejos de estar en condiciones para competir.

La ausencia más significativa del entrenamiento fue la de Alberto Toril. El delantero sigue lejos de la ciudad por motivos personales -se marchó en la previa del CCF - Melilla del 25 de febrero- y se desconoce la fecha en la que volverá y si estará disponible para el encuentro del próximo domingo ante uno de los peor clasificados del Grupo 2. En su lugar, Iván Ania contó con Óscar Jiménez para completar la sesión.

La presencia del delantero del filial fue la única del Córdoba B en el primer equipo, algo habitual desde que comenzó esa ausencia de Toril. Y es que Óscar Jiménez ha entrado en la convocatoria de los dos últimos encuentros del Córdoba CF, aunque no ha sumado ni un minuto. A la espera de que el delantero regrese, los blanquiverdes siguen preparando a buen ritmo el duelo de este domingo ante el Atlético Baleares.