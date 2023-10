Recio: "He visto a un Córdoba CF que en la segunda parte me ha gustado"

El Córdoba CF cayó duramente derrotado en el Nuevo Mirador ante el Algeciras (1-0). Un resultado que deja tocado a los de Iván Ania, pues han perdido cuatro encuentros de siete disputados hasta la fecha y cada vez tienen más lejos las opciones de pelear por el play off de ascenso. Y eso que esta vez, como señaló Recio en la zona mixta posterior al choque en tierras gaditanas, el cuadro blanquiverde "habría merecido el empate", como mínimo.

"La primera parte nos ha costado mucho, con balón hemos estado muy espesos y no hemos sabido jugar en campo contrario. En la segunda parte hemos sido más lo que queremos ser, un equipo protagonista con el balón y que ha jugado mucho en campo contrario, con buena presión tras pérdida. Hemos tenido más llegada, dos goles anulados y alguna ocasión más. Nos tenemos que intentar quedar con eso, con el equipo que se ha visto en la segunda parte", analizó Recio sobre el encuentro.

"He visto a un Córdoba que en la segunda parte me ha gustado", añadió el centrocampista malagueño, quien se mostró bastante positivo sobre lo visto en el terreno de juego por parte del cuadro de Iván Ania a pesar de la derrota. Y es que Recio aseguró e hizo hincapié en que "por llegada" y por volcarse "de esa manera" en la que lo hicieron sus compañeros y él, los blanquiverdes se habrían "merecido el empate".

Precisamente la participación del futbolista malagueño en este encuentro correspondiente a la séptima jornada del Grupo 2 de la Primera Federación fue uno de los pocos aspectos positivos con los que el Córdoba CF se volvió de Algeciras. Hasta el momento, Recio solo había sumado 16 minutos como blanquiverde en la primera jornada liguera y el resto de temporada ha estado aquejado de molestias en el tendón de Aquiles. Sin embargo, ya recuperado, en el Nuevo Mirador entró en el 83' por Kike Márquez y admitió posteriormente haberse sentido "sin dolor y sin molestias en el tendón, que es lo importante".

Un primer paso para que ahora el centrocampista malagueño pueda "ir cogiendo el ritmo y el físico con minutos y en partidos, que lo coge uno mucho mejor". "Esto es un proceso que llevo con la lesión, hemos querido ser cautos e ir poco a poco para que no se agravara la lesión. Lo hemos hecho bien, llevamos un proceso bueno y no sé si jugaré de inicio o no. Yo me he encontrado bien y lo que quiero es ayudar en el campo", concluyó el jugador del Córdoba CF.