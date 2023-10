La ilusión del Córdoba CF vuelve a esfumarse

El anhelo del Córdoba CF, que se encontraba metido de lleno en la pelea por hacerse un hueco en el play off de ascenso de la clasificación del Grupo 2 de la Primera Federación, vuelve a esfumarse. La derrota blanquiverde ante el Algeciras (1-0) echó por tierra todo pequeño vestigio de esperanza creado tras los últimos buenos resultados y, de nuevo, el mal inicio liguero devuelve a la realidad a un cuadro de Iván Ania que se encuentra tocado y desubicado en la categoría.

Ni tres semanas duró la ilusión que el Córdoba CF había despertado en su afición gracias a sus dos triunfos consecutivos: el primero por la mínima en casa del Alcoyano (0-1) correspondiente a la quinta jornada, y el segundo la semana pasada con goleada en un El Arcángel que llevaba cinco meses sin ver a su equipo ganar como local (3-0). Ambos, además, dejando la portería a cero, lo que hasta entonces era la gran asignatura pendiente del equipo.

En pleno crecimiento y tras una racha idónea de dos victorias seguidas, el duelo en el Nuevo Mirador era la primera gran prueba de la temporada. Un encuentro ante uno de los primeros clasificados, invicto hasta la fecha y considerado como el equipo revelación del inicio liguero. De hecho, de ganar este derbi andaluz, los tres puntos podían meter a los blanquiverdes por primera vez en esta 2023-24 entre esas cinco deseadas primeras posiciones de la clasificación.

Un objetivo de regresar al play off que, tras el irregular inicio de temporada, tener tan cerca hizo recuperar la emoción por el fútbol, las ganas y la ilusión por el ascenso a un cordobesismo cansado de los pésimos resultados de este horroroso año 2023 para el CCF. Esa vuelta a la confianza por parte de la afición fue palpable en el último duelo en El Arcángel: con el equipo ganando por 3-0, se escuchó por primera vez en mucho tiempo ese siempre emocionante cántico de Volveremos, volveremos, volveremos otra vez.

Sin embargo, nada ha cambiado. El cuadro de Iván Ania que recobraba el aliento a base de esfuerzo y volvía a crear ilusión ha desaparecido tras dos semanas exitosas. Las sombras y la negatividad de nuevo acechan al Córdoba CF y todo lo que lo rodea. Y es que el Nuevo Mirador fue testigo de lo dura que está siendo -y promete serlo en el futuro- la Primera Federación para un CCF que la pisó por primera vez el año pasado con la esperanza de abandonarla cuanto antes, pero que sus aires de grandeza no se asemejan a la cruda realidad.

Esta vez fue el error de Carlos García en la primera parte lo que condenó a un Córdoba CF que, no siendo peor que el Algeciras y teniendo varias ocasiones claras para solucionar el desastre, se dejó -otra vez- tres puntos en el camino. Errores puntuales que lo condenaron, tal y como pasó en San Fernando (3-1) y en El Arcángel ante el Linares (0-1), otras dos derrotas dolorosas para los blanquiverdes que, en tan solo siete jornadas, no paran de pegarse tiros en el pie.

Encajar la cuarta derrota de la temporada en solo siete partidos disputados en el Grupo 2 de la categoría de bronce no es plato de buen gusto. En Algeciras puso así fin el Córdoba CF a su primera buena racha. Una dinámica que tan solo duró dos semanas. Y es que, visto lo visto, el CCF de Iván Ania no puede aspirar ni de lejos a pelear por el objetivo del ascenso si no mejora ostensiblemente, algo que quizás está por encima de sus posibilidades. Por el momento, soñar en grande vuelve a convertirse en un ejercicio de masoquismo.