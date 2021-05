Rafa Sánchez da "un paso al lado" y abre la puerta de salida en el Córdoba CF

Tras el descenso del Córdoba CF a Segunda RFEF llega la hora de las decisiones. La puerta se ha abierto ya. Rafa Sánchez anunció este martes que no seguirá en el club blanquiverde la próxima temporada. El secretario técnico cordobés, que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años hasta llegar a ser adjunto a la dirección deportiva, se despidió en redes sociales del cordobesismo.

En su escrito, Rafa Sánchez, todo un hombre de club, reconoció que "el final ha sido horrible y muy duro para todos". "Trabajé con la ilusión del niño que se crió en el Pocito e iba al fútbol de la mano de su padre por Venerable Juan de Santiago. Trabajé sin descanso y sin reloj con la alegría del que está viviendo el sueño de servir al club que lleva en el corazón. He aprendido que a veces no basta con eso".

"Los que amamos el fútbol sabemos que es una extensión de la vida y el Córdoba representa su versión más pura", apuntó Rafa Sánchez, que contó con el apoyo de Rafa Berges, Alfonso Serrano y actualmente de Miguel Valenzuela y Juanito. Además, reconoció que se queda con la "conciencia limpia por haberlo entregado todo y la pena en el alma porque las cosas no hayan salido como nos imaginábamos".

Tras el descenso del Córdoba a Segunda RFEF, Rafa Sánchez apuntó en su escrito que "ahora me toca dar un paso al lado y confiar en que este escudo recupere el lugar que nunca debió dejar". "Me marcho dando las gracias a todos los que me dieron la oportunidad de trabajar para mi equipo", señaló el técnico cordobés, pero no se olvidó del "verdadero patrimonio del Córdoba: su afición, que, abnegada y fiel, llena de cicatrices, una vez más va a resucitar esta pasión inagotable que es el cordobesismo".

La salida de Rafa Sánchez, que ha realizado un gran trabajo desde su llegada al club, es la primera que se produce tras el duro batacazo sufrido por el Córdoba CF en esta temporada. La puerta está abierta. Eso sí, los tiempos los marca la propiedad desde Bahréin, aunque la continuidad de la actual dirección deportiva se antoja complicada tras el varapalo sufrido por el club este curso.