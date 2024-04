La RFEF deniega al Córdoba CF la solicitud del cambio de horario para el partido ante el Alcoyano

El Córdoba CF pidió a la Real Federación Española de Fútbol el cambio de horario para el choque que disputarán los de Iván Ania este sábado a las 16:00 en El Arcángel ante el Alcoyano, cita correspondiente a la trigesimosegunda jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera RFEF. Sin embargo, el ente federativo denegó esta modificación horaria pese al calor que se prevé a la hora del inicio del envite.

Fue Iván Ania en la previa del encuentro ante el Alcoyano el que desveló que el club solicitó "el cambio de hora, pero no nos lo concedieron". "A las 16:00 y en Córdoba, pero no solo se solicitó por el juego y los jugadores si no porque puede ser perjudicial para la gente que está más de hora y media sentada al sol en la grada", indicó el técnico ovetense.

"No se concedió el cambio ni tampoco el día del San Fernando el parón para el agua", aclaró Iván Ana. "A veces no se piensa mucho en las situaciones y consecuencias que se pueden dar y se piensa en otras cosas", reconoció el preparador asturiano sobre la negativa dada por la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, recalcó que "no se solicita por capricho, si no que es perjudicial".

A la hora del partido, Iván Ania señaló que "puede que estemos a 30 grados o a una sensación térmica que sea mayor de esos 30 y nos gustaría que hubiese cambiado, como también que nos cambien el horario del partido ante el Málaga", que se jugará en El Arcángel el domingo 28 de abril también a las 16:00, según estableció en su momento la Real Federación Española de Fútbol.

La última vez que modificó la RFEF un horario al Córdoba CF durante esta temporada fue para el anterior encuentro que los de Iván Ania jugaron ante el San Fernando en El Arcángel. La cita estaba prevista para el domingo a las 16:00, pero el ente federativo lo adelantó 24 horas por la coincidencia con el inicio de la Semana Santa.

A pesar del aumento de las temperaturas, la RFEF no ha modificado el horario del compromiso ante el Alcoyano, aunque habrá que ver si lo hace de cara al envite del 28 de abril ante el Málaga, también previsto para las 16:00 y en el que se espera que más de mil seguidores del conjunto malacitano se desplacen para animar a su equipo en El Arcángel.