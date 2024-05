Posible once inicial del Córdoba CF ante el Ibiza

El Córdoba CF disputa este sábado ante el Ibiza un partido importante para confirmar su segunda posición en el Grupo 2 de Primera Federación y poder vivir una última semana de liga tranquila antes de afrontar el momento de la verdad, que llegará con el play off de ascenso a Segunda División. Los blanquiverdes viajan a Can Misses con una duda importante que puede influir en el once inicial por el que apueste Iván Ania.

Y es que el estado físico de José Antonio Martínez no es el idóneo y todo apunta a que el Córdoba CF dejará al central onubense en la grada para evitar mayores problemas. En la rueda de prensa previa al viaje a Ibiza, Iván Ania aseguró que Martínez viajaría con el grupo a expensas de su estado físico en el mismo día del partido. Con todo, después de una semana en la que no ha podido ejercitarse con normalidad con sus compañeros, parece complicado que pueda ser de la partida, teniendo en cuenta que en apenas dos semanas llegan las eliminatorias por el ascenso y ahí será importante que todos los futbolistas lleguen en las mejores condiciones.

Mati Barboza, la alternativa en el Córdoba CF a Martínez

Dando por hecho que José Antonio Martínez no podrá estar en el once inicial, se espera que el Córdoba CF dibuje un equipo titular en Ibiza muy parecido al de las últimas semanas. En la portería, Carlos Marín es un fijo y solo en la última jornada podría tener descanso si su equipo ya no tiene nada en juego, teniendo en cuenta que arrastra cuatro tarjetas amarillas y, si ve la quinta en este tramo final, podría perderse un partido en el play off de ascenso.

En defensa, los laterales parecen claros para Albarrán y Calderón, dos fijos para Iván Ania y dos de los futbolistas más en forma del plantel blanquiverde. En el centro de la zaga, la pareja de centrales apunta a estar formada por Lapeña y Mati Barboza, dados esos problemas físicos de Martínez ya reseñados.

En el centro del campo, el doble pivote será -salvo sorpresa mayúscula- el formado por Isma Ruiz y Diarra, la combinación que más poderío físico le garantiza a Iván Ania ante un rival que se hace fuerte en la parcela ancha. Además, por las bandas se espera la presencia de Carracedo en la derecha y de Adilson Mendes en la izquierda.

En ataque, todo hace indicar que el Córdoba CF seguirá apostando en Ibiza por Toril como delantero, con Kuki Zalazar moviéndose tras él como mediapunta. El delantero balear viene de hacer un gran partido ante el Atlético Sanluqueño, mientras que Zalazar es un jugador fundamental en este momento del curso por su gran estado de forma.

De esta forma, el once inicial del Córdoba CF ante el Ibiza quedaría de la siguiente manera: Carlos Marín, Albarrán, Lapeña, Mati Barboza, Calderón; Diarra, Isma Ruiz; Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes; y Toril.