El Ponferradina - Córdoba CF, en la pizarra de Alberto Aguilar

El Córdoba CF tiene el foco puesto en el encuentro de este domingo en la Ponferradina (El Toralín, 17:00). En esta primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda División se enfrentan dos equipos que conoce bien Alberto Aguilar, al ser exjugador de ambos clubes durante su carrera profesional. El actual director deportivo del Antequera atendió a el Día y dio las claves de "una eliminatoria de 180 minutos porque son dos grandes equipos".

Tras finalizar la temporada con el Antequera, Alberto Aguilar apuntó que se quedaron "a un pasito de poder pelear por el play off hasta la última jornada". No obstante, el de Benamejí, con contrato en vigor con la entidad malagueña -ya planifica su segundo curso en la tercera categoría del fútbol nacional- reconoció que "para ser el primer año, muy contento".

Sobre el duelo entre dos de sus exequipos, Alberto Aguilar, que militó en el Córdoba CF desde 2010 a 2013 y justo después se vinculó a la Ponferradina durante dos ejercicios (de la 13-14 a la 14-15), comentó que el conjunto blanquiverde está haciendo "una temporada tremenda". "El entrenador ha sabido sacarle mucho jugo a todos los jugadores", apuntó el director deportivo del Antequera.

"A pesar de la situación de la temporada anterior con una dinámica bastante mala, con mucho trabajo y metiendo a muchos jugadores en dinámica le ha dado la vuelta a la situación espectacularmente", expuso Alberto Aguilar. Además, añadió que "a día de hoy al Córdoba CF lo veo el más fuerte de los ocho equipos del play off".

Por su parte, el de Benamejí expuso que "la Ponfe al final es un club que ha estado bastante en el fútbol profesional, en Segunda División y coqueteando incluso con el ascenso a Primera. Es un club que se hacen las cosas bien". "Es verdad que este año ha estado un poquito irregular, pero al final lo importante es meterse ahí y creo que llegan también en buena dinámica. La ciudad se está volcando con el equipo y va a ser una eliminatoria bonita e intensa" porque se enfrentan "dos equipos que juegan al fútbol y dos ciudades volcadas con sus equipos, y es una eliminatoria de categoría", expuso el actual director deportivo del Antequera.

Sobre la clave del choque de este domingo, Aguilar señaló que "mirando para el Córdoba, ya no digo una victoria, pero traerse un empate sería dar un golpe de autoridad". "La Ponfe es un equipo con jugadores determinantes y en cualquier momento te aparecen en una eliminatoria y te crean peligro, pero veo al Córdoba fuerte, muy compacto, sin fisuras y lo veo preparado para afrontar el play off".

También explicó Aguilar que "el Málaga o el Ibiza no han llegado con unas dinámica no tan buenas, pero el Córdoba ha ido con una velocidad de crucero durante todo el año y muy buena". "Hay momentos que pierdes partidos, pero no han tardado ni dos jornadas en reaccionar y veo al Córdoba un equipo muy fiable", apuntó el de Benamejí.

Sobre la cita en El Toralín, el director deportivo del Antequera reconoció que habrá "un ambientazo". "Ellos apoyan a muerte a su equipo y será un auténtico partidazo de play off", comentó el exjugador del CCF. Además, añadió que "la afición de Ponferrada es una pasada. Cualquier jugador llega allí y se siente un jugador de diferente categoría".

"La Ponfe es un equipo que durante el año ha sido irregular y durante determinados partidos ha sido capaz de hacer goles y ser equipo intenso, pero tiene sus flaquezas y al Córdoba es que lo veo un equipo muy fuerte", expuso sobre las virtudes y posibles defectos que pueda tener el conjunto entrenado actualmente por Juanfran García.

"El Córdoba debe ir a por la eliminatoria sin miedo"

Por su parte, Aguilar cree que al Córdoba pueda perjudicar "el exceso de presión, que se sienta favorito de la eliminatoria o que piense en el partido de vuelta en casa y que el empate les pueda favorecer". "El entrenador no va a dejar que se relaje ninguno, pero que piensen que yendo allí y no haciendo mal partido por la vuelta en El Arcángel... Deben ir allí y dividir el partido en cuatro fases e intentar desde el primer minuto ir a por la eliminatoria sin ningún tipo de miedo", apuntó el de Benamejí.

También indicó que "la Ponfe tiene una plantilla compensada y con jugadores determinantes. Aunque no ha estado entre los dos primeros, el Córdoba debe tener cuidado con una plantilla de grandes jugadores, aunque el CCF también los tiene". De hecho, comentó que el conjunto blanquiverde está "compensado en todas las líneas". "Si hubiese estado en el otro bombo, el Córdoba era el equipo que menos me hubiese gustado que me tocase", apuntó Alberto Aguilar.

Aunque este domingo la cita en El Toralín, el de Benamejí tiene claro que se resuelve en El Arcángel: "Creo que sí. Por muy bien que estén Ponfe y Córdoba, no creo que sea un resultado para que se quede echa allí. Creo que será una eliminatoria de 180 minutos porque son dos grandes equipos".

Por último, Alberto Aguilar hizo un guiño a las dos aficiones, a las que dio "la enhorabuena por meterse en el play off, que no es fácil". "Están a cuatro partidos de volver al fútbol profesional y que disfruten y que pase el que tenga que pasar", señaló un Alberto Aguilar que marcó dos goles de blanquiverde en El Toralín en la temporada 12-13, una cita que acabó con victoria cordobesista por 3-5.