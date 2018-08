Piovaccari sabe que "todo puede salir muchísimo mejor que hace dos temporadas"

El Córdoba ha presentado este viernes a Federico Piovaccari, su segundo refuerzo para la temporada 18-19 que inaugura este sábado ante el Numancia (El Arcángel, 22:00). El delantero italiano, que regresa al club tras un año con aventuras en China e Italia, está a la espera de recibir el transfer internacional para ponerse a disposición de Sandoval, aunque al igual que el resto de la plantilla ha entrado en la preconvocatoria. También lo han hecho Pawel y Edu Ramos, los dos únicos jugadores que todavía no han podido ser inscritos en LaLiga, según ha informado el club, que confía en que el trabajo dé sus frutos para que el técnico pueda contar con ambos en el estreno liguero.

Piovaccari se ha mostrado "ilusionado por volver" al Córdoba, donde en la campaña 16-17 jugó 34 partidos oficiales y anotó ocho goles. Unos números que no le dejaron del todo satisfecho: "Sé que la cosa puede salir muchísimo mejor y estoy aquí también para eso. La gente me quería, aunque no pude aportar lo que quería ni en goles ni en minutos; tengo una segunda oportunidad para aprovecharla".

El ariete italiano, que se encuentra "físicamente bien" tras haber participado durante un par de semanas en las Sesiones AFE para jugadores sin equipo, ha advertido que "el ritmo" lo tendrá que coger "con los partidos y los entrenamientos", si bien se ha mostrado partidario de aportar desde ya "las ganas" que tiene por volver a vestir la camiseta blanquiverde del Córdoba. Firma por una temporada tras haber desechado ofertas de varios clubes de Segunda B.

Junto a Piovaccari ha comparecido el director deportivo, Rafael Berges, que ha confirmado que el club sigue en negociaciones con LaLiga para poder inscribir a Pawel y Edu Ramos, los dos únicos jugadores de la primera plantilla que aún no están disponibles para el partido ante el Numancia. "Lo prioritario ahora mismo es poder inscribir a todos nuestros jugadores. Ayer (por el jueves), teníamos a 14 jugadores para competir en Segunda, y ahora tenemos tres más; estamos intentando darle la vuelta a una situación heredada, no creada", ha sentenciado el cordobés, que ha apuntado que el Córdoba busca una salida a Esteve, Mena, Quiles y Zelu, con los que cuenta para este proyecto.