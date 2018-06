'Novias' para Edu Ramos

Después del gran final de temporada que culminó con la permanencia, el Córdoba ha visto como mucho de sus jugadores se han revalorizado en el mercado y ahora son bastante atractivos para el resto de clubes de Segunda División. Uno de los casos más flagrantes es el de Edu Ramos, al que no paran de aparecerle novias en el mercado de fichajes, con el añadido de que el futbolista malagueño finaliza contrato el próximo 30 de junio y aún no ha renovado con el club blanquiverde. Al consabido interés del Málaga se suma ahora el del Sporting de Gijón, otro de los equipos grandes de la categoría de plata, que ha puesto sus ojos en uno de los pilares del Córdoba durante las dos últimas temporadas.

El Córdoba todavía no ha concretado su oferta de renovación al jugador, aunque es evidente -y así lo saben tanto el futbolista como su agente por boca del club- que la intención de la entidad es que el malagueño siga vistiendo de blanquiverde. Esta semana, una vez que el CCF deje zanjada la elección de su nuevo entrenador, llegará el turno de afrontar las primeras renovaciones y ahí la situación de Edu Ramos es prioritaria. Porque el entorno del centrocampista ya deslizó que el jugador quiere escuchar la propuesta del Córdoba, a la que dará prioridad, aunque el interés del Málaga, el equipo de su tierra, le tira y bastante. Los malagueños ultiman un acuerdo con Juan Ramón Muñiz para que sea su nuevo entrenador y una vez cierren ese aspecto, intensificarán los contactos con sus primeros objetivos en el mercado.

A ese interés de un recién descendido como el Málaga se suma ahora el del Sporting de Gijón, como desveló ayer La Nueva España. El conjunto asturiano acaba de perder a Álex Bergantiños, que regresa al Deportivo de La Coruña tras cumplir su cesión, por lo que ya busca un recambio de garantías en el mercado. El gran partido que Edu Ramos cuajó contra los gijoneses en la última jornada de la pasada temporada ha reforzado la buena impresión que ya tenía el equipo asturiano sobre el mediocentro del Córdoba.

Y es que Edu Ramos ha sido un fijo en las filas blanquiverdes durante en las dos temporadas que ha vestido la camiseta cordobesista. Con 69 partidos disputados en dos cursos (37 el segundo y 32 el primero), el malagueño se ha ganado el puesto con los cinco entrenados que ha tenido en su periplo en el club. Además, la llegada de Sandoval coincidió con un paso adelante del jugador, cuyo final de temporada no ha pasado desapercibido para muchos equipos que pretenden ahora su incorporación.