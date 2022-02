Miguel de las Cuevas, renovación a fuego lento en el Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja con paso firme en el proyecto de la próxima temporada, en la que el bloque de este curso se mantendrá tras lograr el ascenso a Primera RFEF. Tras acabar el mercado de invierno, ahora es el turno para que Juan Gutiérrez Juanito empiece a evaluar las próximas renovaciones por objetivos y las posibles ampliaciones de contratos en gente joven que se lo ha ganado a pulso en lo que va de campaña.

Uno de los casos más llamativos es el de Miguel de las Cuevas. El alicantino, que selló su renovación por una temporada, tiene a tiro ampliar su vínculo un curso más por objetivos. Con siete goles anotados esta campaña, el ex de Osasuna, a pesar de tener que parar varias jornadas por molestias físicas, está siendo una pieza básica en los planes de Germán Crespo.

Miguel de las Cuevas, que cuenta con el cariño de la grada, le encantaría retirarse de blanquiverde, como así comentó este jueves en La Jugada. Sobre su continuidad en el club, el alicantino expuso que se encuentra "muy a gusto aquí". "No me quiero desgastar porque ahora se habla mucho de las renovaciones y no se lo que pasará, pero el club sabe mi postura, que soy un cordobesista más, y si llegado el momento quieren que continúe, nos ponemos de acuerdo en cinco minutos", reconoció el 10 blanquiverde.

"Me siento con un rol súper importante en el equipo", destacó un De las Cuevas que vuelve a disfrutar del fútbol en El Arcángel tras unas temporadas para olvidar. Además, de cara a una futura continuidad en el Córdoba CF, el alicantino señaló que "cada año que pasa, todo es más profesional y la gente veterana está aguantando más. La edad ahora mismo no es importante".

Ahora mismo es pronto "para negociar" porque queda "un mundo", por lo ya habrá "tiempo de hablar y en el club saben mi postura y lo que puedo aportar". De este modo, De las Cuevas se centra actualmente en "ganar el domingo al Coria y ascender". También apuntó que "el club se está moviendo muy bien y es un acierto" las renovaciones de jugadores con proyección, como son los casos de Simo o Adrián Fuentes. Lo que tiene claro también es que "mientras tenga hambre y ganas", no se retirará y se ve jugando "en Primera RFEF y en Segunda División".