Martínez se pone a disposición de Iván Ania para el Córdoba CF - Ponferradina

La enfermería se despeja de nuevo en el Córdoba CF. Tras contar con Calderón para el duelo en El Toralín, ahora es Martínez el que entrenó con normalidad con el grupo durante la sesión llevada a cabo este jueves en El Arcángel. De este modo, el central de La Palma del Condado se pone a disposición de Iván Ania para el compromiso de este domingo que disputará el conjunto blanquiverde ante la Ponferradina.

Los problemas físicos han acompañado a Martínez desde que aterrizó este pasado mercado invernal en el Córdoba CF. Tras hacerse su fichaje tras acumular unos meses inactivo por tener la competición en Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Tras debutar de blanquiverde el pasado 11 de febrero ante el Atlético de Madrid B en El Arcángel, el defensor onubense, que firmó por lo que quedaba de este curso y uno más, solo pudo disputar tres citas al completo de las ocho en las que estuvo presente en los esquemas de Iván Ania.

Llamado a ser titular tras la baja médica de Gudelj, Martínez se topó con las molestias físicas. En su estreno de blanquiverde, el de La Palma del Condado solo duró 42 minutos sobre el verde. Tras perderse el duelo de la siguiente jornada en el Alfonso Murube ante el Ceuta, volvió al once inicial ante el Melilla, pero fue relevado al descanso por Iván Ania.

El quiero y no puedo de Martínez siguió cuando no pudo estar presente en Mérida. Eso sí, regresó a la titularidad en el compromiso en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. No obstante, Iván Ania nuevo lo tuvo que relevar en el minuto 64 de este encuentro. A partir de ahí, llegó la época más estable del de La Palma del Condado con el Córdoba CF, al poder completar tres partidos (Alcoyano, Intercity y Málaga).

Tras estos tres partidos en los que disputó los 90 minutos, Martínez volvió a salir con molestias físicas en el compromiso ante el Recreativo Granada. El choque en Los Cármenes estaba ya decidido y solo quedaban dos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario cuando fue cambiado por Iván Ania. El de Oviedo le dio galones de titular a la siguiente jornada de nuevo ante el Atlético Sanluqueño, pero regresaron los problemas musculares y fue cambiado al descanso.

Alejado de los terrenos de juego por unas molestias en el cuádriceps desde el pasado 11 de mayo, Martínez se perdió los dos últimos partidos de la fase regular del Grupo 2 de Primera Federación, en la que los blanquiverdes se midieron al Ibiza y al Algeciras. Además, aunque viajó con el grupo a Ponferrada, no entró entre los jugadores convocados por Iván Ania para la cita en El Toralín.

Tras prácticamente un mes fuera de los terrenos de juego, Iván Ania vuelve a tener a su disposición a Martínez. El de La Palma del Condado empieza a ver la luz y a recuperar sensaciones, por lo que ahora será el de Oviedo el que tenga la última palabra. Aunque todavía quedan dos entrenamientos, el preparador asturiano podrá aclarar algo más este tema este viernes durante la rueda de prensa previa al compromiso ante la Ponferradina.

Durante el partido de ida de esta primera eliminatoria de play off de ascenso a Segunda División, Iván Ania apostó por Mati Barboza para acompañar a Lapeña en el eje de la zaga -en el banquillo se quedaron Carlos García y Adri Castellano-. El joven zaguero malagueño completó un buen encuentro en El Toralín, por lo que todo hace indicar que pueda tener continuidad en el once inicial en el choque de vuelta de este domingo en El Arcángel. Todo dependerá del preparador asturiano y de las prestaciones de un Martínez que quiere volver a estar disponible en esta recta final de campaña para el Córdoba CF.