Marco Camus: "Vengo muy ilusionado con esta nueva aventura en el Córdoba CF"

El Córdoba CF ha presentado este miércoles a Marco Camus como nuevo jugador blanquiverde. El extremo cántabro es el cuarto fichaje que ha realizado la entidad cordobesista en el mercado invernal, que mantiene la puerta abierta a un defensa central. "Es la primera vez que salgo de casa, pero estoy preparado y muy ilusionado con esta nueva aventura", destacó el atacante que llega en calidad de cedido por el Racing de Santander hasta el final del presente curso.

Juan Gutiérrez, como lo hizo con los anteriores jugadores presentados en este mercado invernal, fue el maestro de ceremonias en la puesta de largo de un Marco Camus que puede jugar "por ambas bandas". "Es un jugador con mucho desborde y que fue una pieza clave en el ascenso del Racing la temporada pasada", expuso el director deportivo del Córdoba CF.

"Este año tenía bastante participación en Segunda División, pero cuando se abrió la posibilidad se nos pusieron los ojos como platos y no dudamos en acometer la cesión", explicó Juanito sobre la llegada de Camus a la entidad blanquiverde. Además, espera que aporte "más pólvora en ataque y más recursos en la banda".

Por su parte, Marco Camus indicó en su presentación que está "muy ilusionado con esta nueva aventura". "Es la primera vez que salgo de casa, pero estoy preparado para afrontar el reto del ascenso", comentó el cántabro. "Vengo a aportar mi granito de arena y tengo ganas de pisar El Arcángel", afirmó el nuevo extremo cordobesista.

Una de las claves de su fichaje por el Córdoba CF fue "la insistencia que tuvieron y la confianza que me transmitieron cuando hablé con ellos". "Era una decisión difícil la de salir por primera vez de casa, pero no me lo pensé porque me han hablado muy bien de la ciudad y me viene bien para progresar", reconoció el extremo cántabro.

Cuestionado por su forma de jugar, Camus señaló que es "un extremo con mucho desborde". Además, es "hábil y vertical" y puede jugar "por ambas bandas y atacar el espacio". Por otro lado, "en defensa también trabajo mucho", indicó el nuevo jugador blanquiverde, que tuvo este pasado martes "un día ajetreado" porque tuvo que despedirse "de la gente de Santander" y viajar hacia Córdoba durante "unas ocho horas", pero llega "con muchas ganas" de instalarse en la ciudad.

"Ya he entrenado con mis compañeros y me han tratado muy bien", comentó Camus sobre su primera sesión en la Ciudad Deportiva. "He hablado un poquitín con el míster y me ha comentado el plan de juego. Me ha comentado la manera de jugar, como presionamos, lo que le gusta y lo que no le gusta", señaló el jugador cántabro sobre su charla en la instalación del Camino de Carbonell con Germán Crespo. Un hecho que es "importante", que "desde el primer día sepa que quiere el equipo y cómo quiere jugar".

También reconoció que el preparador granadino le ha transmitido "confianza". "Es una pieza fundamental de porque he venido aquí. Me encantó como me pintó todo esto", señaló Marco Camus. Además, añadió el extremo cordobesista que "un jugador como yo, lo que necesita es confianza y como se te acoge así por el míster es muy bueno".