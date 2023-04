Manuel Mosquera: "No hemos sido conformistas"

Manuel Mosquera acabó satisfecho con su estreno en el banquillo del Córdoba CF, aunque siendo consciente de que a su equipo le queda mucho por mejorar a partir de ahora para acercarse a las victorias que tanto necesita. El técnico gallego defendió que su equipo no fue conformista, pero sí reconoció cierto conservadurismo como "una forma de competir" ante un rival tan sólido como el Alcorcón.

"El punto es de impulso hacia adelante, porque ha habido muchas cosas buenas. También ha habido muchos desajustes, pero eso es mi responsabilidad y lo acepto porque los jugadores en una semana ha hecho muchas cosas de las que me gustan. El equipo ha estado entero durante todo el partido, más allá del calor. Valoro mucho, después de esta racha, y empezar perdiendo con un toque de alguien que se mete en la portería, que el equipo ha tenido entereza y ha hecho un gol de los que creemos que van a llegar más", apuntó Mosquera.

"Después del gol también hemos tenido momentos muy buenos en los que ellos estaba en dificultades. Luego los dos equipos hemos mantenido que el partido era de detalles. No han tenido ocasiones, no han sacado córneres. En la segunda parte hemos tenido al rival en su campo pero tampoco hemos tenido ocasiones de gol. Creo que es un buen punto de impulso, con pocas brillanteces, pero es importante porque el equipo ha competido muy bien", agregó en su análisis del duelo.

Con todo, Mosquera también reconoció cosas por mejorar: "Lo que menos me has gustado es que con el balón nos hemos manejado peor. Se maneja al rival con el balón y nos ha faltado templanza, ser más limpios en los controles y llevarlo a banda. Creo que teníamos que haber hecho más carreras de Carracedo, que es fuerte en eso. Simo ha estado habilidoso, peso eso me hubiera gustado que lo hiciese cerca del área y por la izquierda. Esas cosas las vamos a ajustar", prometió.

Cuestionado por si su equipo pecó de conformista, fue tajante. "No ha habido conformismo en ningún caso. No hemos podido también por el Alcorcón, que es un gran equipo y no se descompone. Hemos sido dos grandes equipos en eso, nos hemos respetado, pero para nada hemos sido conformistas. El apartado físico ha hecho mella, pero además si llego al minuto 80 y no me ha pasado nada, no voy a ser yo el que abra la lata. Puede ser conservador, pero es una forma de competir", defendió.

La exigencia de la afición

Manuel defendió que tenían "un gran rival enfrente, que no ha podido ni sacarnos un córner y en la segunda parte no ha llegado", por lo que se iba con la sensación de haber hecho "más cosas buenas que malas".

Mosquera, además, se refirió al comportamiento de los seguidores y esos reproches que llegaron en ciertos momentos y al final del partido. "La gente ha estado de 100. Tienen que tener esa exigencia, esas ganas de que el equipo gane, pero creo que han estado con el equipo. La gente ha estado muy bien. Hablamos de un club muy grande y la gente tiene que exigir, hay que estar a ese nivel. Otra cosa es que comprendan cómo era el día, las circunstancias, y han estado con el equipo, esperando que tuviéramos más opciones en la segunda parte. Nos tenemos que acostumbrar a este nivel de exigencia", apuntó.