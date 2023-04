Ekaitz Jiménez: "El míster va a conseguir que seamos más grupo y lleguen las victorias"

Ekaitz Jiménez acabó el partido ante el Alcorcón con la sensación agridulce de ser titular por primera vez en lo que va de temporada pero irse a casa sin poder celebrar la victoria. Con todo, el vasco ofreció una versión optimista de lo visto en el campo y se mostró convencido de que "el míster va a conseguir que seamos más grupo y lleguen las victorias".

El zurdo reconoció que a su equipo le faltó llegar más al área rival. "No hemos generado muchas ocasiones, pero sí hemos tenido esa del gol. En la segunda parte hemos tenido un par de ellas buenas y ellos, su gol ni lo contaría como ocasión, porque ha sido un tiro muy raso que ha pegado en el pie de alguno y ha salido al otro palo", comentó sobre el desempeño de ambos equipos. "Me quedo con lo que hemos aplicado de lo que nos pedía el míster, que era estar en bloque. Me quedo con eso, con las semanas el míster va a conseguir que seamos más grupo y lleguen las victorias", agregó el vasco.

Ekaitz aseguró que su equipo no se conformaba con el punto, aunque "el partido avanzaba igualado y sabíamos que teníamos gente que llegan bien al final físicamente y te pueden decidir el partido". "Llegando a esos minutos con opciones de ganar el partido somos fuertes", puntualizó el zurdo, que explicó que están "en una dinámica tan mala en cuanto a resultados y sensaciones que no dábamos el nivel y ahora el míster acaba de llegar y trae esa chispa que nos estaba faltando". "Yo lo he notado, esa chispa diferente", agregó.

Su primera titularidad

En el plano personal, Ekaitz aseguró que se ha vuelto a "sentir futbolista". "En enero tuve dos ratitos pequeños, pero hasta que no volviese a jugar de inicio pensaba que no me sentiría futbolista otra vez. He jugado una hora, estaba bien, pero las piernas me han fallado. No me queda otra que apretar y seguir para volver a estar el fin de semana que viene a tope", comentó.