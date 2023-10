El Málaga se centra en la Copa del Rey antes de recibir al Córdoba CF

El Málaga se juega este miércoles ante el Barakaldo el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Los malacitanos, tras deshacerse el pasado domingo del Antequera, tienen que hacer frente un largo desplazamiento antes de pensar en la cita del domingo en La Rosaleda ante un Córdoba CF que será un espectador más del torneo copero durante esta edición.

Sergio Pellicer, expulsado en El Maulí, reconoció que "la Copa del Rey es el fútbol romántico, sobre todo a partido único. Puede haber prórroga, penaltis… El espíritu competitivo de la Copa lleva a equipos pequeños a ganar a grandes". No obstante, explicó que "no viene en un buen momento por las bajas que tenemos, pero yo lo viví en mi época anterior y mi equipo va a salir a ganar y a competir porque representamos a muchísima gente. Es cierto que vamos justos y llevamos a chicos del filial, pero no nos va a servir de excusa.

Por otro lado, la Copa del Rey afecta al Málaga al tener que estar más tiempo de lo previsto fuera de casa y no poder estar centrado en el Córdoba CF: "Nos corta un poquito porque tenemos que hacer dos noches y volvemos el jueves, entrenaremos cuando lleguemos y el viernes haremos un entrenamiento de recuperación y el del sábado lo pasaremos por la tarde para recuperar mejor y estar un poquito más frescos y preparados para el partido del domingo".

De cara al duelo copero ante el Barakaldo, que acumula 46 partidos sin perder, Pellicer indicó que "si no pasa nada van a viajar los mismos de la convocatoria anterior más tres chicos del filial". "Las bajas nunca son buenas. Habíamos controlado bien algunas situaciones pero esto es fútbol y te vienen cuatro de golpe. En otra situación nos hubiera venido muy bien. También hay bajas en el filial. Recio que tenía opciones se lesionó en Jaén. Izan va con la selección. Circunstancias de jugadores de abajo que están teniendo un buen rendimiento y estamos siguiendo y que podríamos haberlos vistos en acción".

Atento a lo que haga el Málaga en Barakaldo estará un Córdoba CF que arrancará este miércoles los entrenamientos sin tener que hacer a ningún duelo entre semana al no estar clasificado para esta edición de la Copa del Rey. Un duro varapalo para el conjunto blanquiverde que le puede venir bien para llegar más fresco a una cita de alto voltaje en La Rosaleda.