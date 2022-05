Luismi Redondo y una cláusula que acelera su salida del Córdoba CF

Luismi Redondo no seguirá en el Córdoba CF la próxima temporada. El de Plasencia ya conoce las intenciones de la entidad blanquiverde, que trabaja en su salida y también en la de Bernardo Cruz, Omar Perdomo y Toni Arranz. Los cuatro tienen contrato para el curso 22-23 con el conjunto cordobesista, aunque ninguno estará a las órdenes de Germán Crespo en Primera RFEF. Todos ellos se unirán a las bajas de Viedma, Julio Iglesias, Samu Delgado y Meléndez, que finalizan su vínculo contractual.

Juan Gutiérrez Juanito comentó en la ampliación de contrato de Carlos Marín el pasado martes que es la semana más difícil tras comunicar las intenciones de la entidad con la plantilla. Uno de los nombres que más llamó la atención al cordobesismo es el de Luismi Redondo. El de Plasencia, que llegó al club en el curso 20-21 para formar parte del filial, dirá adiós tras dos años de blanquiverde.

A pesar de disputar 1.731 minutos esta temporada, en la que anotó un total de nueve goles, Luismi Redondo, de 24 años, saldrá de un Córdoba CF que acelera su rescisión tras agarrarse a una cláusula recogida en el contrato del 9 blanquiverde. Eso sí, el club podía abonar dos cantidades económicas según los minutos disputados. No obstante, a pesar de no llegar a la cifra deseada, el ex del Ciudad de Lucena cobrará el máximo posible tras el visto bueno dado por la entidad cordobesista.

El adiós de Luismi Redondo, debido a esta cláusula en su contrato, como avanzó Canal Blanquiverde, es la más fácil de ejecutar por un Córdoba CF que tiene que trabajar también en los acuerdos de rescisión con Bernardo Cruz, Omar Perdomo y Toni Arranz. Los tres jugadores, salvo giro radical, se unirán al de Plasencia y abandonarán la entidad blanquiverde tras sellar el ascenso a Primera RFEF.

En declaraciones a Cope Córdoba, Luismi reconoció que "la noticia me ha llegado por sorpresa y como muchas personas no me la esperaba". Aún así, afirmó que "son decisiones que hay que respetarlas". "Estamos en negociación con el Córdoba CF" para la rescisión del contrato para la próxima temporada. Una vez sellado este acuerdo, el extremeño se pondrá "a buscar otra alternativa".

El mediapunta de Plasencia cree que ha realizado una campaña "muy buena", en la que ha marcado "nueve goles" y ha dado "seis asistencias". Satisfecho por la labor realizada, Luismi Redondo, que estuvo mejor en El Arcángel que fuera de él, como así comentó el director deportivo el pasado martes, afirmó también que a nivel grupo ha sido "una campaña bastante buena por las cosas que hemos logrado".