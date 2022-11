Luismi Redondo: "No me sorprende el Córdoba CF, están haciendo muy bien las cosas"

La salida de Luismi Redondo (Plasencia, 1998) del Córdoba CF fue uno de los movimientos que más dividieron a la afición blanquiverde el pasado verano. El mediapunta extremeño había cuajado una gran temporada en Segunda RFEF, pero tuvo que hacer las maletas para poner, finalmente, rumbo a Ceuta. Con el cuadro caballa, el cacereño se mide este domingo al cuadro blanquiverde en el Alfonso Murube, en una cita "especial" para él y que su equipo afronta con una necesidad imperante de sumar los tres puntos.

-¿Qué tal le va por Ceuta? ¿Cómo ha sido la adaptación?

-La verdad es que bien, contento. Vivo en el centro y la vida aquí es muy tranquila.

-En lo deportivo, les está costando sumar, ¿qué cree que le pasa al equipo?

-Hemos empezado con una dinámica mala y nos está pasando de todo en los partidos. Cuando en el fútbol tienes una dinámica mala, te viene todo encima, pero esperemos pronto cambiar esa racha.

-Imagino que empezar con tres partidos fuera, por las obras del Alfonso Murube, también les ha podido perjudicar.

-Está claro, no empiezas como te gustaría, en tu casa y es algo que puede parecer que no, pero te hace no estar a gusto. No es tu campo y se nota. Puede ser que por eso también nos haya costado un poco coger el ritmo.

-Por cierto, usted estuvo con el Córdoba CF allí el año pasado. ¿Ha mejorado tanto como parece el campo?

-La verdad es que el campo está espectacular con el nuevo césped. El año pasado es cierto que había un césped artificial muy bueno, pero el cambio se nota. Ha quedado un campo perfecto.

-En lo personal, ¿nota mucho el salto de categoría?

-Es una categoría muy dura. Todos los equipos te compiten, no como el año pasado que los que más nos hacían sombra eran los de los puestos de arriba. Los de abajo, sin menospreciarlos, les costaba un poco más. En Primera Federación es distinto, porque te compite hasta el último.

-Está contando con poca continuidad. ¿Esperaba otra cosa?

-Sí, está claro. Yo lo que quiero es jugar cuando llega el fin de semana, pero son decisiones que toman los entrenadores. Yo voy a trabajar todas las semanas como siempre hago. Luego está la decisión del entrenador, que hay que afrontarla y respetarla. Yo me encuentro bien, no he tenido lesiones, y simplemente son decisiones técnicas que tengo que acatar.

-El domingo les visita el Córdoba. Para usted imagino que es un partido especial.

-Sí, sí, un partido muy especial porque he estado allí dos años y he sido muy feliz. Pero más allá de eso, nos lo tenemos que tomar como un partido más, plantear un partido serio y tratar de llevarnos los tres puntos aquí en casa.

"Fui el primero que salí sorprendido por mi descarte, pero son las decisiones que se toman en un club y yo las respeté al máximo"

-Su salida del club blanquiverde fue un poco traumática y usted se mostró dolido. ¿Cómo lo ve pasados unos meses?

-Bueno, yo fui el primero que salí sorprendido por mi descarte, pero son las decisiones que se toman en un club y yo las respeté al máximo. Me marché del Córdoba agradecido y si le va bien, me alegraré como el que más.

-¿Mantiene contacto con sus compañeros del año pasado? ¿Han hablado ya del partido?

-Sí, con alguno he hablado ya del partido, por ejemplo con Puga, que es con uno de los que mejor me llevaba, aunque son amigos todos.

-Por la situación del Ceuta, sumar ya es importante en cada partido. ¿Ven esta visita del Córdoba como una final?

-Nosotros lo vemos como un partido más aunque venga el líder. Tenemos que trabajar para conseguir los tres puntos y cambiar esta dinámica mala que llevamos. Es verdad que el rival es fuerte pero para nosotros todos los partidos son finales. Será un partido competido porque es el Córdoba CF el que viene. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo.

-¿Cómo ve al Córdoba CF desde fuera? ¿Esperaba que mantuvieran ese rendimiento que ya dieron el año pasado?

-No me sorprende el momento del Córdoba CF, están haciendo muy bien las cosas. Tienen un equipazo, una gran plantilla y una grandísima afición. Desde hace unos años se están haciendo las cosas muy bien y tienen que estar ahí arriba. Si están ahí toda la temporada me alegré mucho por ellos y por la afición.

-¿Cree que les llegará para mantenerse en cabeza hasta el final de la temporada?

-Han hecho una plantilla para estar arriba, aunque esto sabemos que es muy largo. Lo que está claro es que el Córdoba CF tiene plantilla para estar arriba, incluso para conseguir el ascenso directo.

-¿Cómo plantea el Ceuta sorprender a este Córdoba?

-Nosotros saldremos a competir, a intentar llevarnos los tres puntos. Es lo que buscamos sea quien sea el rival. Somos un equipo que le gusta tener el balón y trataremos de competirle con nuestras armas a un gran equipo como es el Córdoba.

"Incluso ahora que estoy en Ceuta, la gente de Córdoba me sigue apoyando"

-Siempre se dice que en el Alfonso Murube es complicado ganar. ¿Cómo lo ve usted desde dentro?

-Venir a Ceuta no es fácil para ningún equipo. La gente está encima de su equipo, apoya mucho y es difícil ganar.

-En Córdoba dejó muy buen recuerdo a los aficionados, supongo que usted también guarda sensaciones gratas de su paso por aquí.

-Sí, claro que sí. Estoy eternamente agradecido por los dos años que pasé en Córdoba. Incluso ahora que estoy en Ceuta, la gente de Córdoba me sigue apoyando. En ese sentido, solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, tanto para el club como para la afición.