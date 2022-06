Luismi Redondo, un adiós confirmado por el Córdoba CF

Luismi Redondo ya no es jugador del Córdoba CF. La entidad blanquiverde, a través de un comunicado, anunció que el mediapunta de Plasencia ha dejado de pertenecer a su disciplina. En sus redes sociales, el ex del Ciudad de Lucena también se quiso despedir de la afición con una carta en la que recordaba sus dos cursos como cordobesista.

La marcha de Luismi Redondo era una cuestión de tiempo. El Córdoba CF se agarró a una cláusula contractual para romper el año que le quedaba de contrato al de Plasencia. A pesar de sus cifras a lo largo de esta campaña, el ex del Ciudad de Lucena fue uno de los descartes que realizó la entidad blanquiverde para la próxima temporada. Junto a él se suman Omar, Toni Arranz, Bernardo e Iván Robles, con los que el club negocia también su salida.

Formado en el Plasencia de su tierra natal, el atacante extremeño llegó a la entidad blanquiverde procedente del Ciudad de Lucena tras jugar en el segundo equipo del Deportivo de La Coruña. Después de una temporada destacando en el filial con importantes participaciones con el primer equipo, Luismi pasó a ser "miembro de la primera plantilla el pasado verano". "Para el recuerdo, sus goles ante el Linares en casa para darnos el triunfo en los minutos finales y el que anotó ante el CD Ebro para sellar el pase a la Copa RFEF", destacó el club en su comunicado.

En su escrito, el Córdoba CF agradeció "todo su esfuerzo, constancia y entrega defendiendo nuestra camiseta". Además, deseó "la mayor de las suertes en sus futuros proyectos" a un Luismi Redondo que anotó nueve goles en los 37 encuentros disputados durante esta temporada con la elástica cordobesista. Unos números que no le sirvieron para seguir de blanquiverde, a pesar de contar con 24 años y ser aún un proyecto de futuro.

Por su parte, Luismi, en sus redes sociales, emitió una carta como despedida a la afición cordobesista. En esta misiva, el de Plasencia recuerda pasaron dos años desde su llegada, donde vivió "buenos y malos momentos. Estos últimos nos ayudaron a ser más fuertes, juntos". "El año pasado no estuvimos a la altura. No obstante, no dudasteis un instante en brindarnos vuestro apoyo", apunta el ya exjugador blanquiverde.

Gracias a ese apoyo, "este año nos hemos dejado la piel en el campo para dar el primer paso -ganando la Copa RFEF y el ansiado ascenso- por este club y sobre todo por vosotros". La carta acaba con su agradecimiento a la afición "por el cariño que me habéis dado desde el primer día que llegué". "Seré un cordobesista más para siempre. Esto no es un adiós... es un hasta luego", apuntó el de Plasencia.