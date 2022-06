Luismi Redondo se incorpora al AD Ceuta tras salir del Córdoba CF

De Córdoba a Ceuta. Luismi Redondo ya tiene nuevo destino para la próxima temporada. El de Plasencia, tras dos cursos en la entidad blanquiverde, jugará en un cuadro ceutí que selló también su ascenso este curso a Primera RFEF. Los caballas, que jugaron en el mismo grupo que los cordobesistas de Segunda RFEF, repetirán también en la 22-23, aunque en una categoría superior al estar también encuadrados juntos.

Luismi Redondo, que se despidió del cordobesismo con una emotiva carta de despedida, anotó nueve goles en los 37 encuentros disputados durante esta temporada con la elástica cordobesista. A pesar de estos números, el de Plasencia fue apuntado a la lista de descartes de la dirección deportiva blanquiverde, a pesar de contar con 24 años y ser aún un proyecto de futuro. Sin embargo, el Córdoba CF se agarró a una cláusula contractual para romper el vínculo con el ex del Ciudad de Lucena.

El Ceuta refuerza su ataque con un Luismi Redondo que firma para esta temporada. "Muchas gracias por la confianza. Será un gran año para todos", apuntó el de Plasencia a través de sus redes sociales tras conocerse su incorporación a una entidad caballa que compartirá grupo con el Córdoba CF este próximo ejercicio en Primera RFEF.

De los descartes que no siguen en el Córdoba CF, Luismi Redondo, que quiere seguir creciendo en su carrera deportiva, es el primero que encuentra nuevo destino. Y lo hará en un club contra el que jugó ya durante este ejercicio. No obstante, los caballas, a pesar de la superioridad blanquiverde, logró el ascenso a través del play off de ascenso disputado en tierras alicantinas.