Lapeña, tras la victoria del Córdoba CF: "No nos podemos relajar ahora que hemos cogido una buena racha"

El Córdoba CF venció al Antequera en El Arcángel (3-0) tras cuajar un gran partido. Un resultado muy favorable para los de Iván Ania, que se meten de lleno en la zona alta de la clasificación del Grupo 2 de la Primera Federación. Uno de los protagonistas del choque fue Adrián Lapeña, que abrió la lata con un gol de cabeza en la primera parte que encaminó el triunfo de los suyos ante un rival directo por el play off de ascenso como es el cuadro malagueño.

El central logroñés, tal y como afirmó en la zona mixta de El Arcángel posterior al derbi andaluz, confesó que el tanto marcado vino por una jugada de estrategia del equipo: "Entre semana le andaba diciendo a Kike Márquez por dónde me gustaba que me llegara el balón. Es perfecto el centro y el remate muy bueno, pero hace una buena parada el portero y la tengo que empujar después", analizó Lapeña su primer gol como cordobesista, por el cual se mostró "contento", además de "por la victoria el equipo".

"El equipo está dando pasos. Se puede ver cada fin de semana que nos sentimos cómodos en cada registro de juego, tanto presionando arriba como en bloque medio. Somos combinativos y también sabemos penalizar a la espalda de equipos con la línea más adelantada. El trabajo es bueno del entrenador y del equipo, pero no nos podemos relajar ahora que hemos cogido una buena racha", precisó el defensor sobre la dinámica del equipo que arrastra siete jornadas seguidas sin perder y cuenta ya con 26 puntos en 14 partidos ligueros.

Adrián Lapeña admitió sentirse "muy contento por estar en el once", añadiendo que debe "trabajar para no salir de él". El defensa suma siete titularidades consecutivas, coincidiendo con los siete partidos sin ganar que lleva el CCF. Y es que, pese a que Lapeña tuvo una racha de cuatro encuentros seguidos en los que no jugó ni un solo minuto, ahora es fijo en el esquema de Iván Ania, algo que, como explicó "forma parte del fútbol".

"Debemos estar preparados por si el entrenador decide ponernos a jugar. Yo nunca he bajado los brazos cuando estaba jugando y cuando no lo hacía. Muchos compañeros entran desde el banquillo y aportan muchísimo y debemos trabajar toda la semana para ello", continuó el defensa del Córdoba CF, quien se alegró especialmente de marcar su primer gol en El Arcángel porque "escuchar a toda la gente celebrar siempre es especial y más cuando lo haces en un club así mucho más. Ojalá sea el primero de muchos".