Kuki Zalazar no se fía de un Recreativo que va "en una línea espectacular"

Con la vista ya puesta en el Recreativo de Huelva y en el arranque de la segunda vuelta en el Grupo 2 de Primera RFEF. El Córdoba CF, tras su triunfo ante el Intercity en El Arcángel, marcha tercero, aunque solo tiene un punto de renta sobre el conjunto onubense, un rival que va "en una línea espectacular tras ganar los últimos cuatro partidos", como indicó este martes en sala de prensa Kuki Zalazar.

Tras ser una de las dos grandes novedades en el once inicial en el último choque ante el Intercity, Kuki Zalazar hizo balance de una primera vuelta en la que el Córdoba CF ha estado "muy bien". "Empezamos con dudas, pero cogimos una racha espectacular y vamos terceros. Estamos optando a los puestos de arriba y la valoración del equipo es que vamos en una línea ascendente", comentó el hispano-uruguayo.

También valoró el ex del Deportivo su aportación al Córdoba CF en esta primera parte del campeonato: "Empecé cogiendo minutos porque llevaba sin participar mucho, me costó entrar y cuando entré y estuve a un grandísimo nivel me lesioné. Ahora he vuelto y me toca coger ritmo, pero estoy intentando y volviendo al nivel del que me fui en Málaga".

"La verdad es que estaba en mi mejor momento, con dos buenos partidos ante Recre y Málaga, pero esto es el fútbol y pasan estás cosas. Me lo tomé como aprendizaje, pero ahora estoy sano y me siento fuerte para seguir en esta línea", apuntó Kuki Zalazar tras el regreso al once inicial y superar una lesión que lo tuvo apartado en el tramo final del año pasado.

Sobre los duelos con los que arrancará el Córdoba CF la segunda vuelta, el hispano-uruguayo señaló que "el Recre viene en una línea espectacular. Ya demostró lo duro que fue el partido de la primera vuelta. Es un gran equipo con una grandísima afición y será un gran partido". ·"Luego viene el Murcia, que tiene grandes jugadores y ya los equipos tienen necesidades de sacar todos los puntos y va a ser linda batalla para al final de temporada celebremos los objetivos que tenemos en mente", comentó el ex del Deportivo.

Por otro lado, también dejó claro la importancia de conquistar los tres puntos ante el Intercity: "Ya lo dijo el míster que era importante acabar la primera vuelta con 36 puntos. Con el Castilla se nos escapó la victoria y ganar era importante para cerrar bien la primera vuelta". Además, añadió que llevaban "una buena línea sin perder" y esta primera parte del campeonato fue "espectacular".

En Huelva tiene un viejo amigo como es el excordobesista Antoñito, con el que aún no ha hablado de cara al choque del domingo en el Nuevo Colombino. "Estuvimos en Coruña e hicimos un gran grupo de amigos. Esperemos que tenga un día malo el domingo y desearle suerte a él", apuntó el mediapunta blanquiverde sobre el reencuentro con el de Herrera.

Sobre el mercado invernal, Kuki Zalazar apuntó que están "tranquilos". "Lo dijo un poco el míster con el problema que tenemos en defensa", señaló el hispano-uruguayo. "Todo el que venga, si viene a sumar, será bienvenido, pero ese tema es del club", comentó el ex del Deportivo que también tuvo palabras hacia Gudelj: "Esas cosas le pertenecen hablar a él. Le mando todo el cariño del mundo, pero debe responder él cuando esté preparado y nosotros estaremos ahí para apoyarle como compañeros y amigos".