Recre - Córdoba CF: Partidazo a la vista

El partido que este próximo domingo enfrenta al Recreativo de Huelva y el Córdoba CF tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los duelos más atractivos de la jornada 20 de liga en Primera Federación. Dos equipos en buena dinámica, ambientazo asegurado en la grada con dos aficiones hermanadas y tres puntos en juego vitales para la lucha en la zona noble del Grupo 2... son alicientes más que de sobra para propiciar un encuentro de categoría superior gracias al buen momento deportivo que atraviesan ambos equipos.

Y es que si el Córdoba CF recuperó la buena dinámica este pasado sábado derrotando en El Arcángel al Intercity, el Decano abrochó la jornada dando continuidad a la excelente racha de resultados que ha cosechado en el último mes de competición. Sin ir más lejos, los de Abel Gómez son el mejor equipo en las últimas cuatro jornadas de liga, el único capaz de hacer pleno de puntos entre el final del 2023 y el arranque del 2024.

Contra ese buen momento de su rival, el Córdoba tratará de imponer su buena condición cuando juega esta temporada lejos de El Arcángel. Los hombres de Iván Ania están logrando mantener cierta regularidad como visitantes, hasta el punto de haber perdido menos partidos fuera (dos) que en casa (tres).

Si algo cabe esperar del derbi andaluz entre estos dos históricos del fútbol español es igualdad y un partido que se decantará por pequeños detalles. Y es que el estado de forma de ambas escuadras es envidiable. El Recreativo de Huelva ha ido claramente de menos a más en la temporada y con esa progresión ha conseguido consolidar su puesto entre los cinco primeros. Los onubenses han cimentado un cómodo colchón de siete puntos respecto a la sexta plaza gracias a una racha de resultados que hay que tomar muy en serio.

Curiosamente, desde que el 29 de octubre perdió en El Arcángel por la mínima (1-0) en la jornada 10, el Recre ha encadenado 25 puntos de 30 posibles, con un balance de ocho victorias, un empate y una derrota. Algo debió remover en el vestuario albiazul aquel tropiezo en el feudo cordobesista, porque desde entonces los hombres de Abel Gómez se han mostrado como uno de los equipos más sólidos y constantes de la competición.

La base de esos buenos resultados del Recreativo de Huelva es su férrea defensa. El Decano es el equipo menos goleado. En 19 partidos ha encajado solo 16 goles, números que solo el Ibiza es capaz de igualar y que superan los 18 recibidos por el Córdoba.

Esa seguridad defensiva es la que está permitiendo cosechar grandes resultados a un equipo cuyo poderío ofensivo dista mucho de ser intimidante. Y es que el Recre solo ha necesitado 21 goles en 19 partidos para sumar 35 puntos. Sus números están lejos de los 33 tantos a favor que acumula el Córdoba CF y buena muestra de ello es que su máximo goleador es un mediapunta como Antonio Domínguez, que ha marcado cinco goles, pero es un conjunto que se siente muy cómodo en partidos con marcadores cortos.

La fiabilidad del Córdoba CF

Claro que si buenos son los números del Recre, los del Córdoba CF no se quedan nada atrás. Los blanquiverdes cerraron el 2023 sin ganar, al igual que les sucedió en la apertura del 2024, pero no eso no impide que su dinámica sigua siendo muy positiva. Cogiendo ese mismo tramo de las últimas diez jornadas, el conjunto blanquiverde solo ha perdido un partido, con seis victorias y tres empates.

Esa fiabilidad que está mostrando el conjunto cordobesista es su mejor aval para encarar un partido exigente por el gran estado de forma del Recreativo de Huelva, pero en el que los hombres de Iván Ania tienen mucho que decir.

Pero más allá del resultado que se produzca el domingo en el Nuevo Colombino, atendiendo a todos los condicionantes que presentan ambos equipos y el contexto que rodea a este duelo entre el tercer y el quinto clasificado, lo que está garantizado es el espectáculo en la vuelta del derbi andaluz más esperado por la afición del Córdoba CF.