Juanito espera cerrar "uno o dos" fichajes más para el Córdoba CF

La presentación de Manu Farrando y Berto Espeso ha sido el marco perfecto para volver a escuchar a Juanito, director deportivo del Córdoba CF, en la semana final del mercado de fichajes. El gaditano ha reconocido que espera cerrar "uno o dos" fichajes más, pero defiende que el trabajo importante ya está hecho.

"Tenemos los deberes hechos desde hace mucho tiempo. Nuestra idea era intentar reforzar al equipo lo más pronto y mejor posible. Es mejor tener lo que quieres pronto y no esperar al final del mercado. Ahora nos queda rematar el equipo, con una o dos incorporaciones más. Tenemos las ideas muy claras, tenemos un equipo prácticamente redondo y lo único que queda es mejorarlo con jugadores que vengan para sumar", ha explicado Juanito, que cree que tienen "un gran equipo", pero se muestra "abierto a todo".

El director deportivo blanquiverde no ha escondido lo que queda por llegar. "Estamos buscando un nueve. Estamos contentos con Piovaccari y con Willy pero pensamos que en una liga corta pero exigente y con cinco cambios en los partidos, tenemos que reforzar la delantera, para no dejar la responsabilidad en solo dos jugadores", ha asegurado Juanito.

Sobre el perfil de ese fichaje, no tiene que ser necesariamente un futbolista de renombre, si no de rendimiento asegurado. "No nos preocupa tanto que sea un jugador llamativo, lo que queremos es que sea un jugador bueno, que complemente a lo que ya tenemos. No vamos a traer a un jugador igual que Piovaccari o Willy, queremos un jugador que nos dé diferentes alternativas. Quizás sería más fácil traer un nombre, pero nos preocupa sobre todo que sea un jugador con buenos números y que tenga capacidad goleadora. Tenemos dos o tres nombres en la mesa, los estamos negociando y veremos por quién nos decidimos", ha expuesto el gaditano.

El director deportivo del CCF, que ha reconocido que el interés por Diabate sigue vigente pese a las complicaciones para su llegada, ha explicado que los refuerzos que llegarán podrían provocar una salida entre los jugadores mayores de 23 años, sin querer aclarar si Iván Navarro es el señalado, como todo apunta. "El jugador lo sabe, ya nos hemos puesto en contacto con él en caso de que se produzca la salida. En tal caso, igual que se le ha dicho que puede salir, también se le ha dicho que se puede quedar", ha aclarado Juanito al respecto.