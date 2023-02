Juan Villar: "A un club como el Córdoba CF no lo puedes dejar pasar dos veces"

El Córdoba CF ha presentado este jueves a Juan Villar, el quinto fichaje realizado por la entidad blanquiverde en este mercado invernal y el último ahora mismo a falta de concretar la llegada de un central que complete la plantilla cordobesista. "No podía dejar pasar una segunda oportunidad -en verano ya contactó la dirección deportiva con el atacante onubense-, que viene a poner su granito de arena "para cumplir con los objetivos del club".

En esta ocasión fue Raúl Cámara el encargado de presentar a Juan Villar, al que conoce bien porque compartieron vestuario en el Recreativo de Huelva (10-11) y en el Tenerife (en la 17-18). El secretario técnico cordobesista indicó que "todos los que nos dedicamos al mundo del fútbol lo conocemos por su dilatada trayectoria en todas las categorías. Puede jugar de delantero y en banda y quería agradecerle la predisposición de venir a Córdoba porque ha sido un jugador muy cotizado por equipos de Primera RFEF".

Sin embargo, explicó Cámara que "en el momento que contactamos con él, no se lo pensó. Queremos gente implicada y nos encantó su predisposición a venir a la dirección deportiva". "Nos da fortaleza en las posiciones de arriba, tiene gol y nos puede dar mucha experiencia en lo que nos queda por jugar", comentó el secretario técnico del Córdoba CF. Además, añadió que aportará "en el vestuario".

Tras su primer entrenamiento a las órdenes de Germán Crespo, Juan Villar quiso agradecer en su puesta de largo a la dirección deportiva que hayan querido "contar conmigo para este proyecto, que es muy bonito". También deslizó que estuvo hablando con el club "en verano y por diferentes motivos no se pudo dar". "Ahora no tenía pensado salir a ningún lado por la familia, pero me llamó Raúl sobre las 9 o las 10 de la noche y hablé con mi mujer y era una oportunidad que no podía dejar pasar", señaló el onubense.

"Estoy encantado de poner mi granito de arena para cumplir con los objetivos que tiene el club", indicó un Juan Villar que "ya con los años quizás he terminado jugando como segundo delantero o delantero centro. En ambas posiciones me encuentro bien y lo importante es que me encuentre a gusto".

"El proyecto del Córdoba CF es muy bueno"

También explicó el onubense que "a un club como el Córdoba, que en verano estuve cerca venir y no se dio, no lo puedes dejar pasar dos veces". "Es un proyecto muy bueno, he jugado aquí y es de los campos que más afición tiene, te sientes importante como jugador y quería vivirlo. Quería poner el granito de arena para al final conseguir los objetivos que el club quiere", apuntó el nuevo atacante cordobesista.

Por otro lado, explicó la situación del verano pasado: "Conozco a Raúl y hubo conversaciones, pero no se dio la oportunidad. Firmé en Huesca y ahora me llamó en invierno. Era una segunda oportunidad y me apeteció mucho y no podía dejarlo pasar".

Cedido hasta el final del curso por el Huesca, con el que le queda un año más de contrato, Juan Villar comentó que llega "sobre todo con ganas de poder demostrar que puedo seguir aquí algún año más". Eso sí, no hay ninguna cláusula en el contrato para que se pueda dar de inicio.

También comentó lo que le ha contado Germán Crespo en su primera sesión de trabajo con sus nuevos compañeros. El técnico granadino le explicó "un poco la metodología de juego y que cojamos conceptos para ayudar lo antes posible al equipo". "Se trata de coger conceptos rápido y entrar rápido en el equipo para ayudar a la plantilla", apuntó el onubense.

Aunque llega con poca participación el Huesca, Juan Villar reconoce que está ya para poder debutar con el conjunto blanquiverde: "Sí, tengo muchas ganas y es por una de las cosas por las que vengo a un club como el Córdoba CF". "No vengo con la vitola de intención de jugar todos los partidos, vengo a aportar mi granito de arena y cuando míster lo crea oportuno jugaré", señaló el onubense.

Por otro lado, también habló sobre su relación con Raúl Cámara, con el que coincidió como jugador. "Fue muy fácil la negociación. Cuando dos partes quieren lo mismo no se da muchas vueltas. Ahora no podía dejar pasar la oportunidad y al día siguiente de hablar con él le dije que cogía ave e iba para Córdoba".

Por su parte, Raúl Cámara explicó que ha evolucionado "muchísimo" como jugador. "Empezó en banda, con mucho gol. Yo jugaba detrás de él, era un poco perrete y no me defendía mucho", bromeó el secretario técnico cordobesista. "La verdad que lo conozco bien como persona y en el vestuario es un crack", señaló.

"Hasta hace poco estaba en proyecto para ascender a Primera y siempre todos los años hace goles. Un jugador así en el estilo de Germán, en el que somos protagonistas, nos puede dar soluciones, alternativas y ser más competitivos para lo que queda", comentó Raúl Cámara.