José Ruiz y Luismi, experiencia y calidad para el Córdoba CF

El Córdoba CF ha arrancado este martes la ronda de presentaciones con José Ruiz y Luismi Redondo. Con Juan Gutiérrez Juanito como maestro de ceremonias, el lateral derecho de Picassent, que firma por una temporada con opción a otra; y el medipunta de Plasencia, renovado por dos cursos tras ascender al primer equipo, han sido los primeros en pasar por la sala de prensa de El Arcángel.

Juanito ha valorado la llegada de José Ruiz, al ser "un jugador que tiene mucha experiencia en la categoría, que se ha formado en las canteras del Zaragoza y del Getafe y que ha pasado por equipos importantes como el Real Murcia, el Atlético Baleares o el Lleida". El gaditano ha señalado que el lateral valenciano va a dar "solidez a nuestro carril derecho". Además, "viene con la ilusión de tener esa veteranía, al ser un jugador experimentado".

Tras la presentación de Juanito, José Ruiz tomó la palabra y dijo que está "encantado de estar en un club como el Córdoba", al que espera "ayudar a conseguir el objetivo" de esta próxima temporada. El defensor de Picassent ha explicado que se decidió pronto "porque es un gran club y ves la historia del Córdoba y es apetecible venir aquí". De hecho, "cuando se presentó la oferta, no escuché nada más y tiré hacia adelante".

Cuestionado por el inicio de la pretemporada, José Ruiz ha indicado que "los primeros días son difíciles, pero la verdad es que los compañeros me han acogido bien y estamos en el proceso de coger ideas del míster". También ha señalado que "venimos de sitios diferentes, pero tenemos que ser un equipo dominador y muy vertical".

Sobre su llegada, José Ruiz ha apuntado que "es un estadio de Primera, con un terreno de juego que sales y da gusto venir a entrenar", aunque lo único malo "es la calor". También ha pedido a la afición que "siga rugiendo porque por nosotros no va a quedar. El trabajo y el sacrificio no se puede perdonar y eso lo van a tener sí o sí, las ganas no van a faltar".

Junto a José Ruiz le llegó la alternativa también a Luismi Redondo. Antes Juanito ha comentado que "se ganó por su rendimiento, que fue de menos a más, su puesto en el Córdoba". "Todos confiamos en la calidad que atesora, ya lo vimos los últimos partidos de titular con Germán. Nos va a dar muchísimas alegrías y tiene mucho gol y talento", ha señalado el director deportivo gaditano.

Por su parte, Luismi, que ha agradecido al club "la confianza que depositó en mí y a Germán por ese pequeño empujón de salir como titular en primer equipo", por lo que "estoy muy contento por la renovación". Sobre la negociación con el club, el de Plasencia ha indicado que "desde el primer momento el club me quería renovar y no me lo pensé dos veces, lo tenia muy claro".

Para este curso, Luismi ha comentado que "los retos son dar lo máximo para el club e intentar conseguir los objetivos". Sobre la competencia en su puesto, el ex del Ciudad de Lucena ha señalado que "estoy entrenando con los mejores, me fijó en sus cosas y estoy muy contento con la rivalidad que tengo". De cara a la temporada, "vamos a ir paso a paso, tenemos buen equipo y debemos dar lo máximo".