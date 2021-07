El Córdoba CF pretende al portero Carlos Marín para suplir a Edu Frías

El Córdoba CF ha puesto sus ojos en Carlos Marín para reforzar su portería, ante la inminente salida del club de Edu Frías. El joven arquero almeriense, de 24 años, es la opción en la que trabaja la dirección deportiva para cubrir el hueco que dejará bajo palos Frías, que en breve pondrá rumbo a la Cultural y Deportiva Leonesa, pese a que hace unas semanas selló su renovación por dos temporadas.

El motivo de esa renovación no fue otro que el de adecuar el salario del portero catalán a la Segunda RFEF, aunque ambas partes pactaron en su momento mantener la puerta abierta ante alguna opción de superior categoría que le pudiera llegar a Frías. Y esa opción será la Cultural y Deportiva Leonesa, que tiene ya un acuerdo con el jugador, al que el CCF no pondrá problema ninguno para salir.

Prueba de ello es que el club blanquiverde ha respetado la voluntad del jugador incluso una vez expirada la cláusula liberatoria de su contrato, que como ya informó el Día en su momento quedaba vencida con el inicio de la pretemporada. Los agentes del jugador entablaron posteriormente conversaciones con la Cultural y ese interés ha fructificado en un fichaje que es inminente. "La cláusula de Edu ya expiró hace unos días, no acaba el domingo, ya acabó, pero tenía el compromiso del club de que si el jugador tenía una oferta lo liberaríamos si tuviéramos recambio. Necesitamos gente comprometida y en ese sentido, hay que agradecer a las partes por reducir la ficha. Nosotros no podemos cortar su trayectoria si le sale una oferta superior cuando se ha bajado el contrato", confirmó Juanito en la presentación de José Ruiz y Luismi Redondo.

Para tapar ese hueco en la portería y dar competencia a Felipe Ramos en la pugna por la titularidad, el Córdoba ya tiene un nombre señalado en rojo en la agenda de su director deportivo. Se trata, según ha podido saber el Día, de Carlos Marín, portero de 24 años que el curso pasado militó en el Betis Deportivo y con el que las conversaciones para su firma están muy avanzadas, prácticamente a falta de la rúbrica, paso previo a su llegada a El Arcángel.

Tres cursos en el filial del Betis

Carlos Marín, natural de Almería, es un portero de mucha envergadura gracias a sus 1,87 metros. A sus 24 años, el que está a punto de convertirse en nuevo jugador del CCF creció en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, al que llegó en edad cadete, para dar el salto al Betis Deportivo hace tres temporadas.

En el filial verdiblanco vivió una primera campaña con mucho protagonismo al jugar 32 partidos. En el segundo curso en Heliópolis, que culminó con el ascenso a Segunda División B, alternó el puesto y disputó 16 partidos, mientras que en su último año de sub 23 jugó siete. En su estancia en el club sevillano, también ha sido convocado en varias ocasiones para entrenar con el primer equipo.

Una vez cumplida su etapa como sub 23, Marín aterrizará en El Arcángel con la intención de disputar el puesto a Felipe Ramos, que por veteranía y galones en la categoría de bronce llegaba con el teórico rol de titular. Para asegurar la competencia en el puesto, Juanito está a punto de firmar a un portero al que conoce bien y tiene muy estudiado, hasta el punto de que el club optará por destinar esa ficha libre de mayor de 23 años que deja Edu Frías en un guardameta con presente, pero también con futuro por delante.