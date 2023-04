José María Bellido: "Estamos en la misma situación con El Arcángel"

"Estamos con el estadio en la misma situación". José María Bellido, durante la presentación del segundo circuito Andalucía Equality Golf Cup, aclaró de esta manera a los medios de comunicación cómo está todo lo concerniente al pliego de cesión de El Arcángel al Córdoba CF. Además, el regidor informó que no tiene plazos "porque es algo que no podemos manejar".

Cuestionado por El Arcángel, José María Bellido, que bromeó con la llegada del nuevo entrenador, mantiene que todo sigue "en la misma situación". Además, reconoció que "el Córdoba CF, a través de sus socios propietarios, tiene un gran proyecto de inversión que quiere hacer en torno a la parcela del estadio". Ahora mismo están trabajando "sus técnicos y consultando con los de la Gerencia de Urbanismo para poder presentarlo".

"En el momento que lo presenten, vuelvo a repetir, nosotros tenemos toda la predisposición del mundo porque nos parece un gran proyecto", apuntó el alcalde de la ciudad. Además, añadió que "cuando ya estén en condiciones de presentarlo ellos oficialmente y por registro, los atenderemos y daremos pasos adelante". Sin embargo, ahora mismo siguen trabajando "los equipos de arquitectos y de juristas del Córdoba CF con los técnicos de la Gerencia".

Tampoco pudo aclarar José María Bellido nada sobre los posibles tiempos en los que pueda ver la luz verde este proyecto: "No, la verdad es que no. No tengo plazos porque es algo que no podemos manejar". No obstante, sí indicó que "ellos (por el Córdoba CF) tienen muy avanzado su proyecto, eso sí, en cuanto al diseño y ahora lo tienen que bajar al terreno del encaje dentro del planeamiento de Córdoba".

"¿Cuánto van a tardar en ponerse de acuerdo entre los equipos de arquitectos? Pues no se decirte. Espero que sea cuanto antes, pero no puedo decirte un plazo ni siquiera aproximado", expuso el alcalde de la ciudad sobre los tiempos que se pueden marcar los técnicos de la entidad cordobesista y los de la Gerencia de Urbanismo.

Acerca de ese plan que el Córdoba CF ha presentado al Ayuntamiento, el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, ya señaló en una entrevista en el Día de Córdoba que el club pretende convertir el estadio y sus alrededores en una zona de ocio y confluencia de los cordobeses, que pase a ser referencia en la ciudad.

La premisa sobre la que la entidad cordobesista trabaja su proyecto es la de que El Arenal debe ser una zona de uso diario para una cantidad importante de cordobeses, independientemente de las fechas en las que el Córdoba CF dispute sus partidos como local. De momento, todo sigue adelante y aunque habrá que esperar para marcar los plazos definitivos.