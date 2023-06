José Cruz se queda sin repetir el éxito logrado con el Córdoba CF el curso pasado

No pudo ser. José Cruz no podrá repetir el éxito que consiguió el curso pasado con el Córdoba CF. El UCAM Murcia, equipo en el que milita el central cordobés desde este pasado mercado de invierno, no ha logrado este domingo el ascenso a Primera RFEF tras empatar a domicilio ante un Atlético de Madrid B que aprovecha su mejor clasificación en la fase regular para dar el salto a la tercera categoría del fútbol nacional.

Tras sellar el ascenso el curso pasado con el Córdoba CF, José Cruz arrancó esta temporada en el conjunto blanquiverde, con el que llegó a disputar ocho encuentros en la primera parte del campeonato. Sin embargo, en el mercado de invierno decidió marcharse a un UCAM Murcia que peleaba en Segunda RFEF por dar el salto de categoría.

Sin los minutos deseados y con un contrato que acababa este 30 de junio en la entidad blanquiverde, José Cruz aceptó la jugosa oferta del UCAM Murcia, equipo que en ese momento estaba dirigido por el cordobés Jorge Romero -después fue relevado de su cargo por Víctor Cea- y que peleaba por meterse en la zona de play off de ascenso a Primera RFEF. Además, coincidió con el cordobés Fran Lara y con los excordobesistas José Fran y Víctor Mena.

Desde su llegada a Murcia José Cruz se convirtió en una pieza fundamental en los esquemas defensivas del cuadro universitario. Jorge Romero le dio pronto la titularidad a un central cordobés que tiró de galones y experiencia en la defensa de un UCAM Murcia que de la mano de Víctor Cea terminó metiéndose en los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF.

Tras deshacerse en la primera eliminatoria del Peña Deportiva gracias a un sólido triunfo lejos de la Vieja Condomina, el UCAM Murcia tenía la batalla final ante el Atlético de Madrid B. En el duelo de ida, todo quedó en tablas (1-1), por lo que todo se iba a decidir en suelo madrileño. En un partido de alternativas, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de marcar un gol en los 120 minutos de juego disputados, ya que hubo una prórroga de media hora.

El empate a cero final daba el billete a Primera RFEF al Atlético de Madrid B por su mejor clasificación en la fase regular. De este modo, el UCAM Murcia, que descendió el curso pasado desde la tercera categoría del fútbol nacional, tendrá que seguir un ejercicio más en Segunda Federación. A la conclusión del envite, José Cruz se mostró "orgulloso de compañeros, de cuerpo técnico, de club y de afición", como así indicó en sus redes sociales. Además, añadió que "el año que viene iremos a por ello".

Tras jugar ocho choques con el CCF en Primera RFEF, José Cruz decidió cambiar de aires y aceptó la oferta del UCAM Murcia, con el que acumula ya 19 citas e incluso marcó un gol desde que llegase el pasado mes de enero. Ahora busca dar el salto de categoría a través también del play off. Tras deshacerse en primera ronda de la Peña Deportiva, los murcianos se juegan este fin de semana el ascenso ante un Atlético Madrid B, al que vencieron en el duelo de ida de esta batalla final.