José Alonso y Viedma, ambición y juventud para el Córdoba CF

El Córdoba CF siguió este miércoles con las presentaciones de sus nuevos jugadores de cara al próximo curso. Tras la puesta de largo de José Ruiz y Luismi Redondo, el turno fue para José Alonso y Viedma, que llegan con "ambición" e "ilusión" por conseguir los objetivos de la entidad blanquiverde para esta temporada.

Juanito, de nuevo como maestro de ceremonias, comentó que José Alonso es un "central diestro, pero no tiene problemas de jugar en el perfil izquierdo. Es un jugador criado en la cantera del Recreativo de Huelva, pero ha pasado por equipos como la Cultural o el Marbella". El gaditano, que informó que el zaguero onubense firma por dos temporadas con opción a una tercera, "es un jugador que, a pesar de su juventud, tiene experiencia en la categoría y le gusta sacar el balón jugado desde atrás, muy del gusto de Germán Crespo, que quedó encantado con sus prestaciones".

En su puesta de largo, José Alonso comentó que llega al Córdoba para "ayudar en el objetivo y a conseguir mi mejor versión". El de Punta Umbría, que reconoció que esperaba "opciones de Primera RFEF", se decidió por la entidad blanquiverde porque "era una buena opción, con un proyecto serio y de futuro, y vine aquí porque podemos estar arriba".

En su zona, Alonso tendrá que pelear con los cordobeses Bernardo Cruz y José Cruz por hacerse con un puesto de inicio, un hecho que "me ayuda a crecer y a conseguir objetivos. Ellos tienen ilusión por ser de Córdoba, pero vengo con gran ambición y a trabajar duro para conseguir mi plaza de titular o los máximos minutos posibles". Sobre el grupo, José Alonso apuntó que "la primera impresión es que hay futbolistas con recorrido en el mundo del fútbol y jugadores jóvenes con proyección. El equipo tiene calidad y tiene jugadores para conseguir los objetivos".

También señaló que se considera un central "con buena salida de balón, siempre es bueno también ser polivalente y soy rápido de espaldas". Además, llega a Córdoba tras jugar "bastante minutos", un hecho que viene "del trabajo y la constancia". "No tengo pensamiento de no jugar porque si no no vendría. Vengo a un club grande, con competencia buena, pero vengo con esa ambición de jugar los máximos minutos posibles", comentó el de Punta Umbría.

Tras José Alonso fue el turno de Alejandro Viedma, que firma por una temporada con opción a otra, "un jugador que tiene una clara excelsa", como apuntó Juanito. Además, el gaditano señaló que es "sub 23, muy joven, pero confiamos mucho en él, en su calidad, y viene con mucha ilusión, para ser importante y ojalá demuestre su nivel".

El centrocampista jiennense comentó que "sinceramente vengo con mucha ilusión y quiero darle las gracias a Juanito y al cuerpo técnico porque me han dado la confianza que necesitaba". "Vengo a cumplir los objetivos del club y seguro que este año lo conseguiremos", apuntó el ex de la Ponferradina. Además, se considera "polivalente", ya que puede jugar "detrás del delantero, en el doble pivote o como extremo por dentro".

En su puesta de largo, Viedma reconoció que llega para "aportar trabajo, disciplina y sobre todo calidad". También apuntó el jiennense que apostó por el Córdoba "por el estilo de juego que me conviene y por ese botón de confianza que me dieron". "Es un club grande, que no se merece donde está, y vengo a aportar lo máximo posible para subir al CCF a donde se merece", apuntilló el ex del Recreativo Granada, con el que perdió hace dos temporadas en el descuento en El Arcángel, como recordó en sala de prensa durante su presentación.