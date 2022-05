Javier González Calvo: "El segundo paso consiste en ir de la mano hacia el fútbol profesional"

Javier González Calvo, durante la presentación de la campaña de abonos del Córdoba CF para la próxima temporada en Primera RFEF, quiso agradecer "las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido por parte de todos los estamentos, aficionados e instituciones". "Tras la hecatombe del curso pasado, es una alegría presentar una campaña de abonados en un día tan señalado para mí como es el día de mi cumpleaños", apuntó el presidente cordobesista.

"Quería aprovechar para agradecer todo lo que nos han dado nuestros aficionados, sponsors, instituciones y a todas las personas del club que tanto han sufrido años anteriores", comentó Javier González Calvo, que hizo un guiño a Movatec, "empresa que nos ayuda a que se digitalice el club". "Damos un paso adelante y por fin lanzamos una campaña de abonados donde todo es online, salvo las altas nuevas hasta el 1 de junio", espetó el presidente blanquiverde. De hecho, dijo que "el estadio ya está personalizado para comprar entradas online desde el primer partido que se celebre en casa".

"Me hace especial ilusión, ya no por donde venimos, si no porque nos queda algo bonito por recorrer", comentó Javier González Calvo. Bajo el lema A por el segundo paso, el presidente esgrimió que el objetivo es "claro". "Veníamos de un momento complicado y difícil. Había que sentar la bases y cambiar todo lo que hicimos. Después de pegar el batacazo, el club se preparó para afrontar y adaptarse en todo momento para conseguir ese primer paso en una categoría que merecimos y jugamos en ella", reconoció el CEO cordobesista.

"El segundo paso consiste en ir juntos de la mano hacia donde realmente merece estar el Córdoba CF, en el fútbol profesional", apuntó. "No será un camino fácil ni se puede prometer que ascenderemos a Segunda, pero pondremos los medios necesarios para disfrutar como lo hicimos este año, donde solo perdimos un partido hasta la fecha y otro administrativamente", argumentó. "Disfrutaremos del equipo y con este campo lleno, será mucho más fácil conseguir este segundo paso", comentó el presidente blanquiverde.

Sobre la campaña de abonados, Javier González Calvo argumentó que han intentando "ser bastante moderados ajustándonos a la realidad". "El año pasado el ánimo era de agradecer a nuestros aficionados que vinieran tras un año anterior duro por la pandemia. Hicimos apuesta de reducción de precios, única y que no se hizo en ningún sitio, se pudo ver al fútbol por euro y medio o dos euros. Este año nos vamos a adaptar, no vamos a subir los precios ni al 50 por ciento, nos quedamos más abajo", argumentó el presidente cordobesista.

"Queremos recuperar la ilusión de la gente joven, tener una señal y algo a lo que poder unirlo", por lo que sacaremos "abonos diferentes, uno para bebé y sobre todo un abono de los niños entre 5 y 12 años por 40 euros en cualquier sitio del campo". "Necesitamos recuperar a los niños porque serán los cordobesistas del futuro", espetó Javier González Calvo, que se marca un objetivo ambicioso en cuanto a seguidores de cara al próximo curso.

"Si recordáis el año pasado me llamaron loco por decir que el objetivo estaba en 8.00o y llegamos a los 9.000, somos bastante positivos. Intento buscar lo mejor para todo y viendo la expectación que hay", apuntó el presidente del Córdoba CF. "Por primera vez en el fútbol un club saca una campaña de abonos sin terminar la temporada anterior, con el ánimo de que esto no se acabe, que la gente siga ilusionándose y creo que vamos a rondar los 11.000 abonados", comentó Javier González Calvo.

En el carné también argumentó que no se ha incluido Copa RFEF porque "no sabemos si vamos a jugarla". No obstante, "no nos vamos a salir de la senda marcada del año pasado, que fueron 5 euros". Por otro lado, "si jugamos Copa del rey, nos reservamos el momento para poner entrada. Cuidamos mucho el precio de las entradas ante Sevilla, y ya que los abonos son asequibles, nos reservamos para poder cobrar una cantidad siempre que nos toque un buen equipo", argumentó Javier González Calvo.