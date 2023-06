Javi Moreno: "Me encantaría entrenar al Córdoba CF"

Con el ánimo elevado tras conseguir ascender a Primera RFEF, Javi Moreno, que pasó por los banquillos del Córdoba CF juvenil y del Pozoblanco en la provincia cordobesa y estuvo como jugador en dos etapas en la entidad blanquiverde, comentó que lo que está viviendo con el Tarazona es "una locura y no somos conscientes" de lo logrado este pasado sábado en Navalcarnero.

Junto al cordobés José María García, Javi Moreno ha ascendido al Tarazona a la tercera categoría del fútbol nacional tras eliminar al Compostela y al Navalcanero en el play off, objetivo que consiguió tras ser tercero en la fase regular, en la que fue el máximo goleador del grupo II de Segunda RFEF. Este sábado dio el paso y estará en una Primera RFEF muy exigente.

Javi Moreno, en declaraciones a Canal Sur, indicó que es "una locura lo que hemos hecho y no somos conscientes". Eso sí, dejó claro que están "ahí por méritos propios y nadie nos ha regalado nada". Solo puede agradecer a sus jugadores "por el compromiso que nos dieron desde el primer día que los recibimos en Tarazona".

"Nuestro mensaje era la salvación y no nos podíamos salir del guion, pero sabíamos que teníamos equipo para el play off", expone Javi Moreno. Además, añadió el de Silla que "hace dos meses les dije al presi: qué sepas que vamos a ascender, porque eso se nota en los jugadores en los ojos". Y lo lograron el sábado con un gol de Carlos González en el minuto 91 del encuentro, tanto que nivelaba el pleito en Navalcarnero y les daba el billete tras ganar 2-1 en casa una semana antes.

Sobre su evolución en los banquillos, Javi Moreno, que tuvo dos etapas como jugador en el Córdoba CF, la última acabó con el ascenso a Segunda División en 2007, destacó que "cada año he aprendido más y más. No hay mejor manera de aprender que te pasen cosas malas. Cuando pasa todo bueno, no tienes mucho pero cuando son malas, aprendes".

"Siempre he cogido equipos con un punto de 18 y siempre he ido a contracorriente y he conseguido salvar a todos los equipos menos al Badalona, que lo cogí con 2 de 18 y nos quedamos a un punto cuando hicimos números de play off", expone Javi Moreno sobre su trayectoria en los banquillos del Pozoblanco, del Ejea y del Badalona.

"Ahí vives el lado cruel cuando descendimos y no lo merecimos, y este año, fíjate, nos dieron la oportunidad de hacer el equipo junto al director deportivo, de firmar jugadores que nos gustaban a nosotros, y nos ha salido un año espectacular", relataba Javi Moreno, que recordó también que "el otro día le dije al presi del Tarazona que el mejor equipo que he entrenado y dónde más he aprendido ha sido con mis chavales del Córdoba de División de Honor Juvenil".

"Esos chavales estarán en mi recuerdo porque mataban por mí y les estaré eternamente agradecido", apuntó Javi Moreno. "Cuando estaba en el Córdoba CF, muchos entrenamientos estábamos ocho o nueve y se lo dejaban todo. Eso es lo más importante y el mejor equipo que he entrenado ha sido el Córdoba de División de Honor Juvenil", recalcó.

Sin contactos de ningún equipo

Tras el ascenso logrado, también fue claro Javi Moreno al decir que "no se ha puesto en contacto nadie, ni el Córdoba ni ningún equipo". "Es una cosa que no me preocupa. La gente de Córdoba y todo el mundo sabe que me encantaría entrenar al Córdoba CF porque es mi equipo y le tengo mucho cariño, pero es que Córdoba me transmite paz, alegría, buen rollo y me encanta la ciudad", apuntó el de Silla.

Por otro lado, comentó Javi Moreno que "por mi carácter y por mi forma de ser, que no soy de callarme y sí de hablar claro, hay gente que no le gusta tener a personas que hablen claro, pero es una cosa que no me preocupa". "Si en un futuro puede ser que entrene al Córdoba, pues imagínate... Iría para Córdoba andando, pero siempre con la cabeza alta y orgulloso de entrenar al Córdoba CF", señaló.

"Si puede ser y si no, pues tengo la conciencia muy tranquila. Lo di todo como jugador y entrenador. Si algún día se cruzan los caminos, perfecto, y si no pues seguiré deseando lo mejor al Córdoba", comentó un Javi Moreno que reconoció que la entidad blanquiverde "no puede estar en Primera RFEF". "El Córdoba debe ascender mínimo a Segunda División", apuntilló.

Sobre la situación vivida esta temporada, Javi Moreno dijo que "no te voy a decir mi opinión porque metería a terceras personas. Yo tengo claro una cosa que no hubiera hecho, cada uno tiene su forma de ser y tenía que estar ahí y no he estado en primera persona y no puedo hablar". "Es un club que te exige porque es una afición que lo da todo y lo quiere todo", recalcó Javi Moreno.