Alberto Aguilar: "El Córdoba CF preparará un grandísimo equipo y será uno de los gallos de Primera RFEF"

Cordobés y con pasado en el Córdoba CF, Alberto Aguilar colgó las botas y lleva ya tres cursos al mando de la dirección deportiva de un Antequera que formará parte de Primera RFEF el próximo ejercicio. El de Benamejí atendió a el Día tras la presentación de este pasado viernes de Javier Medina como técnico del cuadro malagueño, al que no le pidieron "el DNI". Además, repasó la actualidad de la entidad cordobesista, que preparará "esté quién esté en la dirección deportiva y de entrenador un grandísimo equipo, y será uno de los gallos de la categoría".

-¿Cómo se ha obrado esta temporada el ascenso del Antequera?

-La clave del éxito ha sido juntar a muchas personas, tanto del cuerpo técnico, del club y como a nivel de jugadores, de las mismas características, gente con muchísima hambre, con pasión, humildes, con ganas de trabajar en el día, y eso es lo que ha hecho que todo desemboque en el ascenso.

-Todos los ojos estaban puestos este curso en el Recreativo, pero el Antequera ha sido capaz de conseguir esa plaza de ascenso directo.

-Sí. Ha tenido mucho mérito porque sabíamos lo fuerte que era el grupo. Además, se está demostrando porque hay cuatro equipos en estas eliminatorias finales del play off. Destaca más el mérito conseguido por el Antequera por el grupo ha sido bastante fuerte.

-¿Cómo ve la Primera RFEF del próximo curso en la que estarán el Málaga, el Córdoba y la Ponferradina, tres exequipos suyos?

-La veo muy fuerte. La Primera RFEF este año va a ser una liga emocionante y súper competitiva, y con muchas ganas de ver cómo se forman los grupos y cómo va a ser todo, porque puede ser una liga muy potente.

-¿Qué Antequera quiere que se vea esta próxima temporada?

-Nuestra idea la tenemos clarísima. Sabemos qué es lo que puede pasar, pero sabemos también la guerra que podemos dar, a dónde vamos y no tenemos ningún miedo. Vamos con nuestras armas, con nuestros jugadores, con hambre y no nos vamos a poner ningún objetivo.

-Hubo cambio en el banquillo y no seguirá Abel Segovia, pero se ha optado por una continuidad con la contratación de Javier Medina.

-Sí. El gran artífice de esto fue el entrenador Abel Segovia junto a su cuerpo técnico. Nuestra prioridad es que siguiera con nosotros, pero no se pudo dar que él continuase. Queríamos darle continuidad al proyecto, seguir con una base de jugadores y haciendo lo que veníamos haciendo. Hemos decidido que la persona idónea para esto era Javi Medina, que era segundo entrenador de la temporada pasada. Confiamos, a pesar de tener 29 años, plenamente en él. No miramos el DNI de ningún jugador, de entrenador y de nadie. Consideramos que está preparado y capacitado para llevar el barco en Primera RFEF.

-¿Qué le ha parecido la temporada del Córdoba CF de este año en Primera RFEF?

-Un poco rara como a todo el mundo. He visto muchísimos partidos este año del Córdoba CF. Empezó de una manera brillante, siguiendo un poco la continuidad que arrastraban de Segunda RFEF. Se sabía de sobra que iba a ser uno de los tiburones de la categoría, pero no sé que ha podido suceder ahí en el mercado de invierno y demás. Al final, cuando los jugadores, cuerpo técnico, afición y club no van todos a una, pues al final se refleja en el campo y más en un sitio tan importante como es Córdoba, una plaza de tantos años en el fútbol profesional y verte en esta situación. Al final, yo creo que los jugadores tampoco han estado capacitados para soportar esa presión y se ha notado en esta segunda vuelta.

-Cree que esa mala dinámica del CCF ha sido por esa excesiva presión que puede llevar a un poco de ansiedad también.

-Más que presión, porque estoy seguro de que los jugadores quieren ganar todos los partidos, creo que se han dado muchos condiciones para que haya cogido esta racha tan mala en la segunda vuelta y la verdad es que no le encuentras explicación. De pasar de una primera vuelta tan buena, a una segunda tan mala, no sé qué explicación puede tener. Ellos sabrán en qué se han equivocado, y creo que estarán trabajando para que eso no vuelva a suceder y harán un equipo potente para este año.

-¿Qué Córdoba CF espera para esta próxima temporada?

-Creo que esté quién esté en la dirección deportiva y como entrenador, sé de sobra que el Córdoba preparará un grandísimo equipo y será uno de los gallos de la categoría. Es verdad que la afición ha acabado a disgusto con directiva, entrenadores y jugadores, porque cuando los resultados no llegan todos al final tienen su pequeña culpa. Conozco bien a la afición del Córdoba y en el momento que le den algo se engancharán, volverán a responder y llevarán al equipo en volandas.

-Lo importante será también el proyecto que se le presente a la afición del Córdoba.

-Sí. Muy importante. Después de haber terminado como han terminado, la afición del Córdoba siempre ha demostrado que ha estado en las malas siempre, porque el año pasado fue en Segunda RFEF y estuvieron con el equipo todo el año. Fue un espectáculo ver cómo llenaban todos los campos, pero es verdad que este año han terminado desilusionados porque está afición está acostumbrada a tener mínimo un equipo de Segunda División. Creo que se tiene que hacer un buen proyecto para intentar enganchar a la afición.

-Uno de los nombres qué sonó para el banquillo del Córdoba CF fue el de Abel Segovia, ¿cómo lo vería?

-Creo que más por fichajes y el entrenador, la gente es consciente de que hay que tener una metodología clara, unas líneas seguir y un proyecto estable que no se tambalee a las primeras de cambio si no llegan los resultados. Ese debe ser el objetivo del Córdoba. En cuando al entrenador, Abel Segovia, que te voy a decir, es un gran entrenador. Si coge las riendas del Córdoba, pues seguramente se va a desvivir y lo va a hacer bien.

-¿Cómo le va en los despachos? Es muy diferente a cuando estaba en el verde, ¿no?

-Sí, sí, es muy diferente. Ahora te encuentras en una situación de que debes tomar decisión y muchas veces pensando en el club. Es más complicado que cuando eres jugador y es otro el que toma decisiones. Cuando estás en este lado, todo depende más de ti y tienes esa presión siempre. Si las cosas van bien, los principales culpables son jugadores y entrenador. Pero si no llegan resultados y se tuercen un poco las cosas, también se mira a la dirección deportiva. Sabemos lo que hay y es lo que conlleva este trabajo.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba?

-A la afición del Córdoba le digo que sigan cómo son siempre. Qué estén al lado de su equipo y que pase lo que pase o venga el que venga ellos son los que sostienen al club. Hay que estar siempre en las buenas y ellos han demostrado que están también en las malas. Son lo verdaderamente importante de ese escudo y de ese club.