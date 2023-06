La inacción del Córdoba CF inquieta a la afición

El alargado compás de espera en el que está instalado el Córdoba CF desde que acabó hace ya dos semanas la competición regular en Primera RFEF empieza a inquietar a la afición. Marcada por los tiempos de Bahréin, la entidad blanquiverde sigue sin dar explicaciones por parte de su nuevo consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio, que arribó en El Arcángel el pasado 17 de mayo.

En silencio llevan trabajando varias semanas, pero esta inacción pública empieza a inquietar a un cordobesismo que acabó muy cansado de la recién finalizada campaña, en la que el Córdoba CF finalizó en la novena plaza y lejos del objetivo principal: el retorno al fútbol profesional. Además, la decisión de Alberto González, uno de los candidatos al banquillo cordobesista, de firmar por el Betis Deportivo ha inquietado más a la afición.

Ante este panorama, el Día ha consultado a varios aficionados del Córdoba CF, miembros de diversas peñas de la entidad blanquiverde. En la mayoría de los casos destacan el periodo de "incertidumbre", que genera "inquietud" en un cordobesismo que espera respuestas a la mala temporada y conocer también los pilares del proyecto del próximo curso, del que no se conoce nada.

A la espera de que el próximo mes de julio arranque la campaña de abonados, los seguidores blanquiverdes toman la palabra ante el compás de espera de la entidad cordobesista. Javi Jiménez, miembro de Cordobamania y de Sangre Blanquiverde, apuntaba que están viviendo "esta situación con incertidumbre y, sobre todo, con la sensación de que estamos perdiendo tiempo con respecto a otros equipos".

En este sentido, Jiménez señaló a este periódico que "lo mínimo es confirmar a quienes van a ser los dirigentes deportivos de esta nave, tanto confirmar que Juanito seguirá siendo el director deportivo como cerrar cuanto antes el entrenador". Por otro lado, señaló que "el tema de fichajes no me preocupa tanto porque seguro que, entre bambalinas, si la dirección deportiva sigue, habrá mucho trabajo avanzado.

Por su parte, Pablo Prieto, de Arcanfield Road, expuso que "la situación actual genera inquietud, ya que ves que otros equipos han empezado a mover ficha y nosotros, aún sabiendo con tiempo que no jugábamos el play off, no tenemos ningún tipo de noticias". "Comprendemos que el nuevo CEO está aterrizando, pero quizás sea bueno dar algún tipo de información, sobre todo de cara a tranquilizar y alentar a una afición que llevamos medio año con más noticias negativas que positivas", reconoció.

La afición se impacienta

En este sentido, Eduardo Sánchez, de la Peña Parque Cruz Conde, señaló que "la verdad es que estamos un poco impacientes". "Al principio me lo tomaba con un poco de calma, pero ahora mismo, viendo como los entrenadores que sonaban para el equipo, están siendo fichados o tanteados por otros clubes, la verdad es que mosquea un poco", apuntó. También añadió que espera que "alguien salga dando explicaciones a lo que hemos vivido esta temporada, y saber quién va a ser la persona que deportivamente tome las decisiones".

Enrique Jiménez, de la Peña Cordobesista Sentimiento Blanquiverde, comentó que está "todo muy parado y hay un poco incertidumbre". No obstante, reconoció que se puede pensar "en que estarán haciendo las cosas bien y con tranquilidad para poder formar un buen equipo, pero por otra parte mosquea tanto silencio".

También señaló Álvaro Fragero, de Califato Blanquiverde, apuntó que el cordobesismo sigue "en el mes de junio sin olvidar", porque "lo sucedido durante el mes de enero hacia delante es un fracaso que no se puede perder en la lejanía de cualquier manera". "Ha sido un año duro, donde el cordobesismo ha viajado sin premio, ha gritado sin recibir ayuda y donde el cordobesista ha llorado sin recibir consuelo", comentó.

"En estos últimos meses de competición han rodado algunas cabezas que, quizás, no deberían haber rodado o rodaron demasiado tarde", señaló Fragero. Además, añadió que "ahora es turno de que rueden las que verdaderamente merecen rodar, la de los jugadores". A pesar de todo, reconoció que "todos estamos mordiéndonos las uñas para que la bola eche a rodar en la 23-24".

Por último, Rafa Inglés, de Frente Penitente, comentó que "en lo financiero, hay tranquilidad". "Con el cambio al frente del club -la llegada de Antonio Fernández Monterrubio-, demuestran (Infinity) seguir interesados", comentó. También añadió que "en lo institucional, tranquilidad y tiene confianza plena en quien resucitó al Granada".