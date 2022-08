Javi Flores: "La exigencia en el Córdoba CF es de un club grande"

El Córdoba CF ya tiene los cinco sentidos puestos ya en el debut liguero ante Unionistas de Salamanca. Javi Flores destaca que "no son favoritos porque son un equipo recién ascendido, pero vamos a pelear por lo máximo" durante esta temporada que arranca este sábado frente a Unionistas en un El Arcángel que debe ser "clave".

El capitán del Córdoba CF comentó que se acabaron ya "los partidos de pretemporada, pero lo que todos queremos es empezar la competición y eso se nota en los entrenamientos, en las ganas que tenemos". "Tenemos que refrendar las buenas sensaciones de pretemporada y toca empezar con buen pie con los tres puntos en casa", aunque no será "como el año pasado". Eso sí, el de Fátima indica que deben "conseguir la mayoría de puntos en casa para estar ahí".

Lo que sí tiene claro Javi Flores es intentar seguir con "esa ola de positivismo y de energía positiva de la temporada pasada", ya que "en este club siempre hemos sido muy derrotistas, porque hemos sufrido mucho". "Debemos aprovechar esa inercia del año pasado, esa unión de afición con el equipo", destaca el centrocampista cordobés. También apunta que hay que aprovechar los partidos "en casa, porque es donde tenemos a nuestra gente y por ahí pasa la clave de la temporada".

También reconoce que "la idea principal es mirar solo al partido del sábado y sobre todo empezar bien, sumando en casa de tres". "La idea es sumar lo máximo en El Arcángel y vamos a intentar sumar los 6 puntos" de estos dos encuentros seguidos en el coliseo ribereño. "Todos los campos serán buenos, con césped natural y buenos", por lo que "ahí tenemos mucho ganado y no tenemos excusa de los campos".

Sobre el Córdoba CF de este curso, Javi Flores lo define como "la continuidad del año pasado, por la gente que está y también por el nivel que han traído los nuevos compañeros. Han venido con un nivel alto y son jugadores contrastados". "Al final valoro la competitividad dentro del equipo, por tener un puesto en el once y el nivel es muy parejo", por lo que "el míster se tendrá que partir la cabeza", apunta el de Fátima. De hecho, sigue la "misma idea de juego y esa es la base para intentar minimizar los errores que tuvimos, y a partir de ahí ir creciendo".

Tras una gran racha triunfal en El Arcángel, Javi Flores cree que le va a costar "más a la gente que a nosotros", ya que no será "como el año pasado por la competencia con otros equipos, que es mucho mayor, con presupuestos más altos y con equipos que han estado en Segunda hace poco". "Si luego no ganamos o ganamos, no será por relajación", destaca. Además, añade que "la gente se irá dando cuenta con el paso de las jornadas de que estamos en otro nivel y volvemos a estar un poco más cerca del fútbol profesional".

Cuestionado por el rival y la categoría, Javi Flores señala que aún no vieron "nada de Unionistas. Lo vemos a mediados o finales de semana". Sin embargo, destaca que "por nombres hay equipos muy buenos", por lo que este Grupo I ya tiene "un nivel medio-alto y ahí vamos a estar nosotros para estar en los niveles de arriba".

Con la vista puesta en retornar a Segunda, Javi Flores reconoce que "nosotros no somos favoritos porque somos recién ascendidos y hay otros equipos con más presupuesto". No obstante, "la exigencia es de un club grande y de una ciudad que nos respalda, se ilusiona y tiene la confianza en nosotros". "Al final, el Córdoba tiene una exigencia alta y más en estas categorías. Las exigencias son altas y hay que convivir con ello, no caben medias tintas. No somos favoritos pero vamos a pelear por lo máximo. Luego en el campo se demostrará quién es el mejor", aclara.

A nivel personal, Javi Flores se encuentra "muy bien. He tenido una pretemporada de poder entrenar y jugar", a pesar de que recibió "un golpe en Jerez que me tuvo parado". "Llego bien, con continuidad, que es súper importante, y con confianza. Luego ya verá el míster que es lo que decide", comenta el centrocampista cordobés.

Por último, también habló de la situación del DUX Internacional de Madrid: "Realmente en el mundo en el que vivimos, eso no debería de ocurrir porque vemos que viene de lejos y va a pasar". "Ellos han dicho que no tienen nada y habría que buscar una solución antes de empezar, porque estás privando a otro equipo y dejando una competición coja", reconoce. Además, añade que "si ocurre finalmente, en algo se están equivocando porque lo estamos viendo venir". De este modo, comenta que deberían "tomar una solución antes de que ocurra, pero eso no depende de nosotros y nos adaptaremos a eso".