Iván Ania: "No estoy triste, estoy jodido... a nadie le gusta perder"

El Córdoba CF volvió a caer en El Arcángel en su segundo partido en casa de la temporada. Esta vez fue el Linares quien se marchó del feudo blanquiverde con los tres puntos en el bolsillo (0-1). Un derrota que deja muy tocado al cuadro cordobesista y a un Iván Ania para el que, tal y como señaló en la sala de prensa posterior al choque, se quedó con "una sensación mala" porque acabaron derrotados pese a que tenían "el partido totalmente controlado".

"Aparte de eficacia, nos faltó contundencia en las áreas. Llegamos bien por fuera, tuvimos tiros lejanos y ocasiones, pero no fuimos capaces de meterla por culpa de la defensa rival y del portero. El único error defensivo que cometimos fue en un duelo de un central contra el delantero que viene en conducción... se te va el partido en un detalle", analizó el asturiano sobre el encuentro, destacando que los azulinos fueron "eficaces porque solo tiraron una vez en la segunda parte y en la primera tan solo dos veces", mientras que el CCF hizo 20 disparos en todo el choque.

El rostro de Iván Ania en la sala de prensa de El Arcángel lo decía todo. Era una mezcla de "dolor, rabia y frustración" y fue muy sincero al respecto: "No es triste, estoy jodido... a nadie le gusta perder. Los entrenadores estamos siempre insatisfechos, estaba cabreado en Murcia que ganamos, pues imagínate hoy", confesó un técnico blanquiverde que se queda con "la sensación buena de la primera parte", pero que fue contundente sobre lo que los condenó a perder.

"Nos faltó tomar mejores decisiones cuando llegábamos al área rival. El control del juego lo teníamos nosotros y éramos capaces de robar rápido, pero hay que finalizar mejor las acciones. Era un partido para no equivocarse y conforme pasaban los minutos íbamos a ser más dominadores y ellos se iban a meter atrás y podían contraatacarnos. Las vigilancias solemos hacerlas bastante bien, pero una que no hicimos bien nos costó el partido", lamentó Ania, quien se mostró muy crítico con la fragilidad defensiva de los suyos destacando que "si no eres capaz de dejar la puerta a cero, es difícil ganar los partidos".

Y es que el entrenador asturiano hizo hincapié en que no pueden "seguir encajando mínimo un gol por partido", ya que el Córdoba CF ha encajado ocho goles en tan solo cuatro jornadas ligueras. Además de la mala defensa, en ataque tampoco le salieron las cosas a los blanquiverdes: "Ellos pasaron de jugar 4-4-2 a un 4-3-3 y acumularon a mucha gente por detrás de balón. En la segunda parte ya no teníamos tanta claridad y el balón iba mucho menos limpio. Nos hicieron el gol y se fueron encerrando. Tuvimos ocasiones, pero no fuimos capaces de hacer el gol", analizó el entrenador natural de Oviedo.

Y eso que desde el arranque el encuentro prometía ser distinto para un Córdoba CF que partió al inicio con Adilson, Kuki Zalazar y Carlos García por primera vez en el once titular blanquiverde. Unos cambios que Ania decidió hacer para que el central "tuviera más minutos porque ya estaba preparado"; porque el mediapunta es "el recambio natural de Kike Márquez (sancionado); y porque "Adilson tiene nivel y es un jugador con mucha velocidad".

Además, en el tramo final del choque tuvo minutos el canterano Álvaro Vázquez: "Carracedo llegando mucho a campo contrario, pero centrando demasiado y quería buscar más el uno contra uno para encontrar el pase. Por eso el cambio de Vázquez, que tiene muy buen uno contra uno. Veníamos con tres bajas y decidí meter a dos del filial en la convocatoria", precisó el técnico del CCF, quien echó en falta que los suyos llegaran a línea de fondo y la dieran atrás en "el corte de un extremo o un lateral" ante un Linares "muy replegado atrás".

"La primera parte es lo más parecido de lo que lo que quiero ver en el equipo, pero tenemos que tener mejor decisión cuando llegamos al área rival", incidió el entrenador del Córdoba CF sobre el motivo de la derrota añadiendo que darle la vuelta a la situación se consigue "ganando partidos": "Con el balón sometemos a los rivales, pero cuando más sometes, más contundente tienes que ser en lo defensivo y eso nos faltó para que no se nos fuera el partido", concluyó Iván Ania.