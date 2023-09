El Córdoba CF se desquicia ante el Linares (0-1)

Otro revés. Y van tres en cuatro jornadas. El Córdoba CF cayó una vez más, esta vez ante el Linares, presa de sus propios errores y de la incapacidad para manejar un estado de nervios que devoró al equipo en el tramo final del encuentro. Las dudas no hacen más que crecer en torno a un equipo que despliega buen fútbol pero que no domina en ninguna de las dos áreas; en la del rival por falta de pegada y en la propio por una endeblez desesperante que hace imposible plantearse cualquier objetivo en una categoría en la que los detalles suelen decidir muchos partidos.

El Córdoba es, después de un mes de competición, un autodenominado aspirante al ascenso que todavía no ha sumado en su feudo y que muestra tantas buenas intenciones en su juego como errores groseros y falta de jugadores determinantes. Vaya por delante que esto no ha hecho más que empezar, pero poco tiempo ha hecho falta para que se le empiecen a ver las costuras a una plantilla que no parece preparada para el reto que el club, en boca de su consejero delegado, le exige.

Como viene acostumbrando desde el arranque de liga, la puesta en escena del Córdoba CF se movió por los derroteros habituales. El balón fue cosa de los de Ania, que trataron de buscar con avidez a sus extremos, especialmente a un Adilson Mendes protagonista desde el principio. Pero los blanquiverdes sabían que ante el Linares tocaba un partido de mascar ladrillos y así fue desde el primer momento, pues el conjunto azulillo no se descompuso por más que lo intentó el Córdoba.

Instalado en campo contrario desde los primeros compases, el Córdoba tuvo cerca el gol en el minuto 11, con un centro raso de Carracedo que Casas embocó en el área pequeña, pero un defensa frenó con el cuerpo su disparo. El dominio de los locales solo lo rompió el Linares al contragolpe. Al cuarto de hora, Álex Sala perdió una disputa en la medular y eso permitió a Mawi salir muy vertical hacia la meta de Carlos Marín, pero su disparó no portería camino de gol.

El partido se jugaba en campo del cuadro visitante y ahí el Córdoba amasó el balón y tuvo las oportunidades, con media docena de saques de esquina que no supo aprovechar. En esa faceta, y ya en los minutos finales, volvió la zozobra con dos ejecuciones del balón parado que el Linares sí logró rematar con peligro. En esa faceta, de los de Iván Ania siguen sin afianzarse.

Pero antes de esos compases finales del primer acto, en el que se vio frenado el juego por las constantes pérdidas de tiempo de un Linares que se veía agobiado, lo cierto es que el Córdoba tuvo ocasiones para, con algo más de fortuna o tino en el último remate, haberse ido al descanso con ventaja en el marcador. Casas, haciendo gala de su corpulencia, ganó un balón de espaldas y sacó un derechazo que Samu Casado paró a bocajarro. Antes de la media hora, de nuevo el rambleño merodeó el gol pero vio como Rentero desviaba un gran centro de Albarrán cuando el ariete ya esperaba en el segundo palo para rematar a placer. A esas ocasiones hay que sumar un par de intentos lejanos de Álex Sala que no cogieron portería.

Buenas llegadas, mucha ambición para buscar el gol, pero poco colmillo a la hora de definir fueron las constantes vitales de los blanquiverdes en un primer tiempo en el que, con todo, el Linares pudo dar las gracias por mantener la compostura y no verse superado.

Los de Óscar Fernández estaban vivos al descanso y eso, automáticamente, le daba muchas opciones de pescar algo ante un Córdoba al que le cuesta un mundo no autolesionarse. En ese plan confiaron los visitantes, sabedores de que su momento iba a llegar. Y fue antes de la hora de juego, cuando un ataque del Córdoba lo cortó el Linares con un balonazo que cogió mal parado al conjunto blanquiverde. Rafa Llorente ganó metro ante la indecisión de los defensas blanquiverdes. Carlos García y Álex Sala se hicieron un lío y Gudelj no llegó al corte, permitiendo que el extremo de los azulillos rematase a placer para adelantar a los suyos. En la línea de la primera parte, la puesta en escena del Córdoba no había sido mala, pero esos errores de equipo aficionado condenan a cualquiera.

A partir de ahí, al conjunto cordobesista ya le costó un mundo luchar contra un rival crecido y reforzado en su moral defensiva, así como templar los nervios de verse por detrás en el marcador con la exigencia de El Arcángel. Tuvo el Córdoba una ocasión que podía haber parado rápidamente el golpe, en un centro de Albarrán medido que Casas cabeceó encontrándose con la estirada de Samu Casado, que también fue capaz de tapar el posterior remate de Calderón.

El gol se resistió y Ania buscó soluciones en el banquillo. Primero con Isma Ruiz y Simo, sin encontrar excesiva respuesta en ambos, aunque algo más en el granadino. Poco después, Toril por Kuki Zalazar para buscar más presencia en el área rival jugando con dos arietes. En ese momento, faltó precisión para poner buenos centros. Con el Linares convertido en un muro y el Córdoba volcado, los nervios se apoderaron de los blanquiverdes a cada minuto que pasaba. Solo Isma Ruiz con un chut lejano estuvo cerca del gol, porque Casas desaprovechó un enorme pase de Toril con un remate pifiado que ni cogió portería.

Sin más recursos de ataque en la segunda unidad, Iván Ania tiró del joven Vázquez para quemar las naves, evidenciando desde el banquillo la impotencia que sus jugadores replicaron en el césped. El Córdoba CF, candidato autodenominado al ascenso, está a años luz de ser un equipo fiable. Y, de momento, tendrá que empezar a pensar en no asentarse en la zona peligrosa de la tabla en la que acabará esta jornada. Los retos mayores habrá que olvidarlos, al menos, por el momento.