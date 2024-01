Iván Ania: "Te queda la sensación de que no deberíamos haber perdido"

El Córdoba CF cayó en su primer partido del 2024 ante un Real Madrid Castilla que se llevó el triunfo gracias a un tanto en el descuento (1-2). Un choque en el que los blanquiverdes fueron de más a menos y que dejó un balance que, como indicó Iván Ania en la sala de prensa posterior, "no puede ser positivo" porque acabó en derrota. Y eso que el asturiano hizo hincapié en que desde el inicio los suyos fueron "a por los tres puntos" ante un rival que estaba "en bloque medio-bajo".

"Estábamos insistiendo mucho en el recurso del centro lateral y sus defensas se impusieron a nuestros atacantes. Hemos hecho cosas bien, pero nos ha faltado lo más importante que es el gol. La derrota ha sido más por acierto de la defensa del Castilla y su portero. Hemos sometido al Castilla, apenas han podido conservar el balón más allá de las transiciones, pero es difícil contra un equipo que mete a la mayoría de sus jugadores por detrás del balón", analizó el técnico del Córdoba CF sobre el choque.

Y es que el asturiano lamentó ese primer gol en contra "en un rechace" que permitió al filial madridista "replegarse más atrás". Pese a que los blanquiverdes consiguieron hacer el gol del empate, ese 1-2 ya lo temía Ania: "Nos hicieron el gol a la contra que ya nos lo habían avisado porque estábamos muy volcados en ataque", añadió el asturiano, quien destacó que esa ocasión que tuvo Antonio Casas al inicio "pudo haber cambiado el devenir del partido".

"Es un día jodido porque no teníamos en mente que sucediera esto, pero mirando la trayectoria hacia atrás, llevamos sin perder desde la jornada 7. Esto nos tiene que hacer ver que no va a ser fácil, que nos van a exigir, algunos equipos se van a replegar y que las segundas vueltas son más difíciles. Te queda la sensación de que no deberíamos haber perdido", continuó el entrenador cordobesista, quien hizo especial hincapié en que los suyos debieron "tirar más desde fuera del área".

Como incidió el entrenador del Córdoba CF, "cuando no eres capaz de generar peligro, uno de los recursos que tienes que tener es el tiro desde fuera". Eso sí, Ania también denunció que la mano que comete un defensor del Castilla en la primera mitad para él "es penalti" que no se pitó: "Ni los árbitros saben bien esto de las manos. En la segunda hay otra mano en un forcejeo que parece que puede ser", finalizó Ania.